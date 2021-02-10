Бийск: В Бийске пришлось вызывать Росгвардию, чтобы угомонить бранящуюся девушку • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Бийчанка пойдет под суд за публичное оскорбление представителей власти.

Вечер, проведенный с пивом, закончился для трех бийчанок скандалом с соседями, «догонялками» с наручниками и нападением на сотрудников полиции.

Три соседки выпивали. В это время на лестничной площадке послышался шум, и девушки решили посмотреть, что происходит. Там неизвестная женщина пыталась ключами открыть соседнюю квартиру. На вопрос, что происходит, та пояснила, что это ее квартира, но у девушек такое заявление вызвало вопросы. Соседку-то они знали.

Женщина и вправду купила недвижимость в этом доме. Но вот в этажах и секциях еще путалась, и по ошибке действительно пыталась открыть не свое жилье. Но подруги решили не давать в обиду соседскую квартиру и набросились на женщину с кулаками. Потом все разошлись, и заблудившаяся хозяйка позвонила в полицию.

На вызов приехала участковый с двумя сотрудниками полиции. Участковый опросила избитую женщину, после чего правоохранители пошли в квартиру, где жила одна из обидчиц. Когда та открыла дверь, уже было понятно, что девушка пьяна.

Диалог не задался, и девушка принялась, как записано в протоколе, «посылать грубой нецензурной бранью в область мужских гениталий» участкового в присутствии ее коллег.

Девушку никак не могли успокоить, та продолжала ругаться, и в какой-то момент подошла к участковому и ударила женщину.

Оперативники попытались угомонить девушку, но та вырывалась, извивалась и в итоге забежала в открытую дверь. Полицейские побежали следом, но справиться с девушкой и надеть на нее наручники оказалось непросто.

Девушка продолжала ругаться — на сей раз в адрес оперативников, пару раз усомнилась в их сексуальной ориентации и назвала какими-то там конями.

Тут же была и ее подруга. Когда та увидела, что ругань соседки снимают на камеру телефона (это делала участковый, чтобы зафиксировать факт оскорблений), она подбежала к сотруднице полиции и ударила ее по лицу. Досталось и оперативнику — его пнули в пах.

В итоге на подмогу вызвали сотрудников Росгвардии, только так девушек смогли урезонить.

В итоге против самой буйной из соседок возбудили уголовное дело сразу по двум статям — оскорбление представителя власти и применение насилия в отношении представителя власти, сообщает Мария Уманец, старший помощник прокурора Бийска.

Свою вину девушка признала, отказавшись выезжать на место происшествия, пояснив, что ей стыдно перед соседями. Кстати, работает девушка кассиром в супермаркете, и вежливость входит в ее должностные обязанности.

Бийский рабочий