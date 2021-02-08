Бийск: В Барнауле "антимасочники" устраивают шоу у пунктов вакцинации от COVID • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Группа «активистов» утверждает, что все, кто прививаются, получают «билет в один конец на эвтаназию».

Группа «антимасочников» Барнаула которая «прославилась» на весь край своими выступлениями в общественном транспорте и скандалами в трамваях, теперь выступают против того, что людей прививают вакциной. Они пришли к одному из мобильных пунктов, где проходит вакцинация, и устроили агитацию. Видео об этом публикует группа «Инцидент Барнаул».

Правда, особой поддержки у людей их призывы не нашли – автора видео, который вел съемки без маски, попросили «отойти на полтора метра» и «не баламутить народ», рассказывая откровенную ересь. Пожилая женщина из группы активисток и вовсе считает не правильным, что при вакцинации у барнаульцев собирают персональные данные. Из видео понятно, что это не разовая «анти-агитация» — активисты посещают пункты вакцинации регулярно и снимают все на видео, третируя людей, которые записались на прививку.

Кроме того, антимасочники размещают рядом с пунктами вакцинации различные плакаты вместе с детскими куклами, в которых заявляют, что жители Алтайского края люди, а не «подопытные кролики».

Напомним, «антимасочники» из Барнаула в октябре прославились тем, что несколько раз блокировали движение общественного транспорта, устраивая шоу из собственного задержания. Сейчас предметом их «заботы» стала вакцинация.

Это видео, где идейный организатор «антимасочников» Мария Пономаренко, устраивает скандал в трамвае, облетело все соцсети и СМИ:

Также «БР» писал, что в Красноярске движение «антимасочников» утверждает, что «никакого коронавируса нет – это название операции по уничтожению людей», на самом деле «какие-то тайные самолёты распыляют вредные вещества над Россией, а детей в школах проверяют смертельно опасным термометром», который они сравнивают с пистолетом.

Все подобные «активисты» ссылаются на различные видео «от экспертов», которые они смотрят в соцсетях и на YouTube.

Психологи же объясняют такое массовое движение ковид-диссидентов и антимасочников простым защитным механизмом для психики – люди просто боятся. Такое поведение можно назвать протестным, а связано оно с отрицанием очевидной угрозы.

— Отрицание угрозы, игнорирование очевидных норм защиты, протестное поведение – обычно свойственны людям подросткового возраста. По сути, это форма психологической защиты от угрозы и страха смерти. Этому способствует обилие противоречивой информации из большого числа источников, а также те возможности, которые предоставляет интернет и соцсети, в которых зачастую в качестве «экспертов» выступают малообразованные, но очень активные люди. Умение логично мыслить, сопоставлять факты и мифы – это свойства здоровой психики, адекватного проявления личности в социуме, – считает клинический психолог, главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения Александр Дорожкин.

К началу марта в Алтайский край поставят 86 тысяч доз вакцины от коронавируса

12:16, 07.02.2021 544

Бийский рабочий