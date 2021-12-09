Бийск: В Барнауле идёт подготовка к возведению футбольного манежа

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Новый спортивный объект будет использоваться для подготовки юных футболистов, проведения матчей и тренировок игроков барнаульского «Динамо»

В Барнауле, на территории СК «Трансмаш», стартовали изыскательные работы, которые требуется провести перед началось строительства футбольного манежа. Соответствующая информация появилась на сайте ФК «Динамо-Барнаул».

Сообщается, что новый спортивный объект с полноразмерным полем будет использоваться для подготовки юных футболистов, проведения официальных матчей и тренировок игроков барнаульского «Динамо». Коллектив выступает в Футбольной национальной лиге, матчи которой освещает Sport-Obozrenie.ru, и занимает 11 строчку турнирной таблицы с 18 очками.

Специалисты компании «Барнаулстройизыскания» производят забор проб грунта с глубины 20 метров в том месте, где планируют возвести манеж. По результатам исследований проектировщики смогут точно рассчитать нагрузку, которую выдержит фундамент будущего спортивного объекта.

За реализацию проекта отвечает министерство спорта Алтайского края и краевой совет «Динамо». Специалисты компании «Интекс» из Екатеринбурга в настоящее время составляют проектно-сметную документацию. По расчётам специалистов, само строительство футбольного манежа займёт от двух до трёх лет. Стоимость возведения объекта составит около 500 млн рублей.



Бийский рабочий