Бийск: В Бийске начали собирать главную городскую ёлку

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8 декабря в Бийске начался монтаж елки на Петровском бульваре

В Бийске приступили к установке главной городской ели. Ее по-традиции разместят на Петровском бульваре рядом со сценой.

Уже четвертый год в Бийске устанавливают искусственную ель. Пока рабочие смонтировали лишь первый нижний ярус конструкции и прочно укрепили его бетонными блоками.

На монтаж 20-метрового елки требуется довольно много времени. Как правило сборка занимает несколько дней. После на елку устанавливают автоматическую систему пожаротушения. Датчики, способные определить возгорание, крепят на каждом ярусе.

Это елка будет не первой в Бийске. Живую пушистую красавицу уже установили у ДК БОЗ. Там готовиться к празднику традиционно начали раньше всех.

Напомним, к созданию ледовых городков на Петровском бульваре в Бийске планируют приступить не раньше десятых чисел декабря.

Ёлочка из Сорокино: на площадке у ДКиС БОЗ установили живую пушистую ель

09:12, 07.12.2021 1004

Бийский рабочий