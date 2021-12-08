Бийск: В Бийске обновили гараж пассажирских автобусов – как они будут выглядеть

15

Бийск готовится к перезапуску автобусных маршрутов — заключаются новые контракты с автоперевозчиками сроком на три года

Обязательным условием для участия в конкурсе, было обновление гаража пассажирских автобусов. Подробности — в сюжете Бийского телевидения.

Среди обязательных требований к обновлению гаража для автоперевозчиков — доступ в общественный транспорт людей с ограниченными возможностями здоровья. До этого по улицам Бийска курсировал всего один спецоборудованный автобус. С 20-го декабря их будет десять. Кроме того новая техника будет оборудована и столь актуальными на сегодня аппаратами для дезинфекции.

До начала выезда на маршруты, то есть, до 20 декабря, автоперевозчики должны продемонстрировать свою технику заказчику нового контракта – администрации города. Осмотру подлежат как новые автобусы, так и уже поработавшие на городских улицах.

Кондиционеры, обзор заднего вида, диспенсеры, подъемники — автоперевозчики вложились в новый контракт по полной программе. При этом предыдущий действовал пять лет, а новый заключается всего на три года. Значит ли это, что время перемен на рынке пассажирских автоперевозок еще не закончилось?

Всего в рамках конкурса автоперевозчиков в этом году было разыграно шесть лотов на 35 маршрутов. Впереди еще 10 тендеров на садоводческие и сезонные направления. В администрации отмечают небывалую активность главных игроков на этом рынке. Причем, популярностью среди них начинают пользоваться не только традиционно выгодные маршруты.

Пора в дорогу: в Бийске началось обновление автобусного парка

16:12, 03.12.2021 4637

Бийский рабочий