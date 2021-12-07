Бийск: В Бийском музее на один день откроют выставку о талисманах и оберегах
0
Выставка будет работать в субботу, 11 декабря, в Выставочном зале
Познакомиться с магией вещей можно будет по адресу ул. Васильева, 36. Здесь 11 декабря с 10 до 19 часов будет работать выставка, посвященная оберегам, талисманам, амулетам.
— На выставке вы увидите много интересного — украшения (бусы, пояса, ожерелья, кольца, серьги) разного времени, предметы обихода (посуду, утварь, текстиль, зеркала, монеты), предметы культа и др., а также предметы, отражающие разные временные периоды и культуру разных народов, — рассказали в Бийском краеведческому музее.
Временная выставка фарфоровых миниатюр работает в Бийском музее
18:55, 20.11.2021 1607