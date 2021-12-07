ГОРНЯК22 07.12.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийском музее на один день откроют выставку о талисманах и оберегах

Горняк22
9 минут Ago

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Выставка будет работать в субботу, 11 декабря, в Выставочном зале

Познакомиться с магией вещей можно будет по адресу ул. Васильева, 36. Здесь 11 декабря с 10 до 19 часов будет работать выставка, посвященная оберегам, талисманам, амулетам.

— На выставке вы увидите много интересного — украшения (бусы, пояса, ожерелья, кольца, серьги) разного времени, предметы обихода (посуду, утварь, текстиль, зеркала, монеты), предметы культа и др., а также предметы, отражающие разные временные периоды и культуру разных народов, — рассказали в Бийском краеведческому музее.

В Бийском музее на один день откроют выставку о талисманах и оберегах 1

Временная выставка фарфоровых миниатюр работает в Бийском музее

18:55, 20.11.2021 1607

 

Бийский рабочий

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