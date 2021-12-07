ГОРНЯК22 07.12.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске восстановят дореволюционный фонтан, который был первым на Алтае

Горняк22
9 минут Ago

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Его построили на Архиерейском подворье в Бийске еще в 1890 году

В Музее Алтайской миссии рассказали, что намерены восстановить единственный фонтан, который работал в городе в дореволюционное время, работы уже идут.

Фонтан был первым в Алтайском крае – посмотреть на такую диковинку и погулять по тенистой Архиерейской роще бийчане приходили целыми семьями. Он имел круглую форму и был выполнен из гранита. Диаметр первого бийского фонтана составлял 5 метров. В центре бассейна возвышалась мраморная птица, которая в своем клюве держала щуку, и уже из этой щуки и фонтанировала вода. Те, кто застал время до начала 50-х годов XX века, еще помнят этот фонтан. Сейчас на этом месте остался лишь пустырь.

На память бийчанам остались лишь несколько фотографий, которые «БР» публиковал в материале о пропавших бийских садах и парках. Самая знаменитая –та, где у фонтана сидит священник в окружении бийской детворы.

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Публикация от Музей Алтайской Миссии Бийск (@musey_altayskoy_missy)

— Сейчас ведутся работы по воссозданию. Чаша фонтана уже готова. Главные герои — лебедь и щука тоже. Надеемся, что следующим летом фонтан будет действовать и радовать нас своей красотой. Вот так, шаг за шагом восстанавливается история, — рассказали сотрудники музея в своей группе в Instagram.

Вероятнее всего, фонтан установят на его «законном» месте – у Архиерейского дома. Примечательно, но у этого дома до сих пор сохранились три вековые липы, которым более ста лет – это своеобразный природный памятник подворья.

В Бийске восстановят дореволюционный фонтан, который был первым на Алтае1

Мой район: какими были исчезнувшие городские сады Бийска

15:32, 21.04.2018 4437

 

Бийский рабочий

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