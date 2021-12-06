Бийск: В Бийске стали чаще покупать дорогие лекарства

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Стоимость медпрепаратов, спрос на которые в Бийске растет, составляет 500 рублей и выше.

Год назад из аптек буквально пропали самые востребованные лекарства. Сейчас ситуация улучшилась, но на российском фармацевтическом рынке грядут новые изменения.

Ждать ли вновь коллапса с лекарствами, почему могут не продать пакетики «от простуды» поштучно и стоит ли винить аптеки в высокой цене на медпрепараты, говорим с Оксаной ВОЛКОВОЙ, коммерческим директором группы аптек «Ваш доктор» и «ФармДисконт».

Февраль покажет

Оксана Волкова. Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

— Оксана Николаевна, чуть больше года назад мы с вами говорили о дефиците лекарств, с которым столкнулись в Бийске и не только. Тогда из аптек просто пропали антибиотики и противовирусные препараты. Среди причин, помимо паники населения (когда скупалось до ста упаковок в одни руки), была новая система учета лекарств. Сейчас ситуация стабилизировалась?

— К счастью, да. Летом 2020 года в России ввели обязательную маркировку лекарственных средств, все данные при приемке товара аптеки передают в «Честный знак» — это система мониторинга движения товаров. Но оказалось, что она просто не в силах справиться с таким объемом информации.

Условно говоря, каждую упаковку, которая поступает на фармацевтический рынок, необходимо отследить: когда она ушла от производителя, когда дошла до дистрибьютора, когда поступила в аптеку. И это все – в масштабах страны.

В итоге товар, который физически уже поступал в аптеки, система «Честный знак» долгое время не утверждала, и продавать его мы не имели права. Бывало такое, что ответ от платформы не могли получить на протяжении месяца.

Но учитывая, что ситуация на фармарынке на тот момент была очень напряженной, в правительстве приняли решение по использованию упрощенной схемы. То есть, получив медпрепараты, мы отправляем информацию об этом в «Честный знак» и не ждем подтверждения, а сразу начинаем работать с товаром.

Что происходит на фармацевтическом рынке Бийска и когда ждать улучшения ситуации

15:44, 02.11.2020 7352

— Но возврат к прежней системе — это лишь временная мера?

— Да. Упрощенная схема, по которой мы работаем сейчас, будет действовать до февраля 2022 года. А с 1 февраля, если ничего не изменится, перейдем к той схеме, из-за которой и были масштабные сбои.

— И снова ждать коллапса?

— Думаю, таких проблем, как осенью 2020 году, уже не будет.

Да, когда мы тестируем переход в новую систему, то видим, что ошибки в «Честном знаке» еще есть, причем, на любом этапе логистической цепочки: у производителя лекарства, у дистрибьютора, который доставляет препараты. Но уже не в таком количестве, как ранее.

Многое учтено. Бывало, например, что производитель выпускает лекарство в ламинированной упаковке. На него наносится QR-код, а он плохо считывается, потому что упаковка отражает сканер. Сейчас такие нюансы исправляются.

— А возможность «запастись на всякий случай» в преддверии февраля есть?

— Для себя товарный запас мы держим всегда, вне зависимости от того, вводятся завтра новшества или нет. Мы понимаем, что внешние факторы могут быть любыми и стараемся делать так, чтобы дефектура по сети (отсутствие в аптеке необходимого товара, медикамента. – прим. ред.) не превышала четырех процентов.

Но сделать запас на долгое время аптеки не могут. Мы не продуктовая сеть, у которой есть склады и большие торговые площади. Лекарственные препараты поступают от поставщиков в аптеки, площадь которых ограничена. При этом самые востребованные препараты у нас всегда в наличии.

Со своей стороны мы делаем все, чтобы своевременно подготовиться. Но многое еще будет зависеть от поведения покупателей. 2020 год был очень агрессивным в продажах. Люди скупали лекарства объемами, гораздо большими, чем требует лечение. Просто «про запас», не думая даже, что у лекарств есть срок годности.

И вот такие всплески сложно прогнозировать и контролировать. Мы уже отмечаем, что такой повышенный спрос идет во время пандемии, при росте заболеваемости. В этом отношении мы ориентируемся на центральную полосу России. В Сибирь такие «волны» доходят примерно за две-три недели. Начинается ажиотаж там, и мы начинаем к нему готовиться. Начинается стабилизация там, и мы ждем снижение напряжения у себя.

Российские препараты дорожают быстрее

В аптеке. Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

— Прошлогодний ажиотаж спал. Цены на лекарства на этом фоне стали расти медленнее?

— Нет. Напротив, мы видим тенденцию роста цен. В этом году они выше. Если в 2020 году был прирост 8 процентов, то в 2021 — уже 11 процентов. Но это не относится к жизненно важным препаратам.

При этом лекарства российского производства дорожают быстрее. Тут рост доходит до 20 процентов.

Но в ценовом отношении российские препараты все равно дешевле импортных. Поэтому они и более востребованы. Если сравнивать в проданном объеме упаковок — разница почти в два раза. На препараты российские приходится 64 процента, на импортные – 36 процентов.

— Сами позиции в чеке меняются?

— Да. Люди стали чаще покупать дорогие лекарства. Стало больше обращений за препаратами по рецепту.

Мы видим, что доля покупаемых лекарств ценой до 50-150 рублей снижается, а доля тех, которые стоят выше 500 рублей, растет по сравнению с прошлым годом.

И это именно те препараты, которые стали особенно востребованы либо в качестве профилактики от коронавируса, либо для борьбы с его последствиями.

Как и в 2020 году, на сегодня у нас наибольшим спросом пользуются противовирусные препараты, прежде всего, «Арбидол» и «Ингавирин», иммуностимуляторы, антибиотики, антисептики и антикоагулянты — то есть, кроверазжижающие.

Первые места продаж в рублевом эквиваленте как раз занимают антикоагулянты «Эликвис» и «Ксарелто». А это дорогостоящие препараты.

Решает покупатель

В аптеке. Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

— В глазах покупателя цены на лекарства «задирают» именно аптеки.

— С этим приходится мириться. Мы понимаем, что мало кто из покупателей задумывается, какой путь от завода-изготовителя до первого стола в аптеке проделывает лекарство. Люди просто не знают эту цепочку.

Сначала цену назначает производитель, вложив в нее свои затраты. И они будут во многом зависеть от колебания курса валют, поскольку большинство даже российских изготовителей работает с импортным сырьем и на импортном оборудовании. Затем цену повышает «оптовик» — дистрибьютор, который вкладывает в нее затраты на транспортировку препарата. А аптеки лишь в конце этой цепочки.

И чем меньше таких посредников между производителем и продавцом, тем ниже будет цена. Мы — крупная сеть, и работаем с федеральными дистрибьюторами напрямую. Но малые аптеки такого себе позволить не могут.

Я не могу оценивать возможности других сетей, но в нашей аптечной сети наценка не меняется. То есть, если производитель и дистрибьютор не поднимали цену на препараты в 2021 году, то и в наших аптеках цена будет такой же, как в 2020-м.

— Но ведь многие уверены, что чем выше наценку делает аптека, тем ей выгоднее.

— Это расхожее мнение, но неверное. Мы повышением наценки искусственно не занимаемся.

Напротив, аптеке выгоднее иметь одни из самых низких цен, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы покупатель шел именно к нам.

Именно покупатель «голосует рублем». Если он видит, что в соседней аптеке цены на препараты ниже, он просто перестанет к нам ходить. Поэтому для аптеки выгоднее продать, скажем, десять упаковок товара по цене ниже, чем у конкурента, а не одну по завышенной цене.

За год число наших аптек выросло со 140 до 163. Это не только Алтайский край, но и Новосибирская и Кемеровская области, а также Республика Алтай. И сегодня мы открываем больше аптек формата «ФармДисконт», отличающегося более низкими ценами на товары. Именно такой формат наиболее востребован.

Но нужно понимать, что в аптеке может быть до 7-8 тысяч позиций препаратов. Мониторить цены на все у конкурентов крайне сложно. Тем не менее, мы стараемся держать цену доступной для покупателя.

Делить или не делить

В аптеке. Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

— В последнее время можно услышать жалобы на отказ аптек делить упаковку лекарств и продавать поштучно отдельные блистеры или пакетики, скажем, от простуды. Это тоже связано с маркировкой?

— Закона, который однозначно запрещал бы поштучную продажу, нет. Нарушать целостность упаковки можно, чтобы отпустить покупателю, например, один блистер или одну ампулу.

Однако нужно понимать, что движение, условно говоря, каждой отдельной таблетки, пакетика или ампулы полностью отслеживается системой «Честный знак», и если аптека продает товар поштучно, информацию об этом нужно передавать. А значит, должна быть корректно настроена программная платформа аптеки, что, конечно, затратно. И если сети могут себе позволить постоянную работу с программистом, регулярное обновление программного обеспечения, его изменение под конкретные задачи, то небольшие аптеки, думаю, зачастую такими ресурсами не обладают. И отпустить целую упаковку в таком случае для аптек менее трудозатратно.

Кроме того, согласно законодательству, если товар отпускается поштучно, то к нему все равно необходимо приложить полную инструкцию по применению, чтобы у покупателя была вся информация о лекарстве. А это снова требует дополнительных ресурсов.

— То есть, делить или не делить — в большей мере зависит от политики аптеки?

— Да. Каждая аптека или аптечная сеть решает сама, при каких условиях можно отпустить товар поштучно, а при каких только полностью всю упаковку.

Мы для себя определились сразу, что упаковки дорогостоящих препаратов можно делить. Причины со стороны покупателя, почему он покупает именно столько, могут быть разными. Например, назначение врача, по рецепту которого выписано меньше, чем содержится в упаковке. Почему человек в этом случае должен переплачивать немалую сумму?

Но если речь идет о товаре недорого сегмента — до 50 рублей — то в этом случае по нашему стандарту мы стараемся упаковку не делить.

Без QR-кода можно, но не идут

В аптеке. Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

— «Ковидные» волны приносят все новые ограничения. На аптечном сегменте как-то отразилось введение QR-кодов? Ведь почти в каждом торговом центре есть аптеки.

— Если судить в целом по стране, то да, отразилось, и довольно существенно, хотя пройти в аптеку можно и без предъявления QR-кода.

Тем не менее, мы видим, что в центральной части России многие аптеки, которые расположены в ТЦ, закрываются или сокращают торговые площади, потому что арендная ставка в торговых центрах значительно выше, чем для площадей, расположенных в домах. Приходится в таких условиях перестаиваться, причем это непросто, ведь в аптеках, рассчитанных на высокий трафик, какой бывает в ТЦ, и матрица представленных препаратов более расширенная.

Но что делать? Число посетителей ТЦ сократилось, и в таких аптеках соответственно тоже.

— У вашей сети есть аптеки, расположенные в торговых центрах?

— В большей степени наши аптеки представлены в формате «у дома», но есть и аптеки в ТЦ. Такие, в основном, расположены в крупных городах — в Новосибирске, например. И да, мы видим, что трафик тут снизился процентов на 20, хотя знаю, что другие местные аптеки, тоже расположенные в ТЦ, говорили о падении даже до 50 процентов. Похожее мы наблюдали и в 2020 году.

— Тогда это с чем было связано?

— Также с «ковидными» ограничениями. Помните, закрывали торгово-развлекательные центры почти на несколько месяцев? При этом в 2020 году ситуация была еще сложнее.

Коронавирус был еще непривычен, у какой-то доли населения вызывал панику. Многие просто ограничивали для себя посещение крупных торговых центров.

Другим, кто и готов был бы не отказываться от привычного досуга, просто некуда было идти — развлекательные центры, детские игровые, кинозалы, общепит, бильярд, боулинг и прочее были закрыты, а они давали высокую долю трафика посетителей ТЦ.

Да, продуктовые магазины, отделы с товарами первой необходимости и аптеки работали, но если посещаемость ТЦ снижалась в целом, это сказывалось на всех.

В эти два месяца в аптеках было еще большее снижение потока покупателей — до 40 процентов.

С доставкой на дом

В аптеке. Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

— Тем не менее, пандемия и «ковидные» ограничения в торговле стали стимулировать развитие других направлений. В продуктовом ритейле и общепите стали большую ставку делать на доставку товаров. Фармарынок стремится к тому тоже?

— Да. Сегодня мы видим, что у покупателя есть заинтересованность в дистанционной покупке аптечных средств. И как ответ на спрос идет развитие сферы е-commerce — то есть электронной коммерции, онлайн-магазинов.

Мы видим, что идет прирост у маркет-плейсов — то есть торговых интернет-площадок, причем, как у федеральных — таких как Аптека.ру или ЗдравСити, так и региональных. Мы также запустили свой сайт Аптека22.ру.

Если в 2019 году доля продаж через Интернет на российском аптечном рынке составляла 4 процента, то в 2020-м — уже 6 процентов, а в 2021-м – 9 процентов.

— Это требует и новых законодательных поправок?

— Конечно. Но законодательство реагирует на потребности общества. Сегодня все чаще обсуждается вероятность того, что в ближайшее время могут разрешить продажу рецептурных препаратов с доставкой на дом. Для этого будут использоваться электронные рецепты. Тестирование системы намечается на 2022 год и не исключено, что при положительном опыте ее запустят в том же году.

Конечно, для нас это все ново. Казалось бы, простые нерецептурные лекарственные препараты совсем недавно разрешили доставлять. А тут — уже новые шаги.

— Хочу уточнить: под доставкой понимается доставка до пункта выдачи, чаще всего в аптеке, или непосредственно до двери дома, как с продуктами питания?

— Именно до двери дома. Провизор отпускает препарат в аптеке, а на дом покупателю его привозит курьер. При этом вся ответственность за покупку лежит на аптеке.

Мы тоже сейчас работаем над проектом доставки наших товаров на дом. Сейчас на стадии тестирования. И уверены, спрос на такую услугу будет.

Продажи уходит в онлайн, в том числе, в аптечном бизнесе. И тенденция такова, что в сами аптеки покупателей со временем будет приходить меньше. Но если сегодня основная категория товаров, которые продается через Интернет, — это косметика и БАДы, то со временем мы придем к тому, что и доля лекарственных средств, доставляемых до двери, значительно увеличится.

С одной стороны, это мировая тенденция, к которой мы закономерно шли. С другой стороны, фармарынок действительно подстегнула пандемия. Мир меняется. У общества появляются новые запросы, и под них нужно подстраиваться.

Бийский рабочий