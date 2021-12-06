Бийск: В Бийске пройдет акция «Донорская суббота»

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Те, у кого не было времени, смогут посетить «Центр крови» в выходной день

Акция «Донорская суббота» пройдет в Бийске 18 декабря. Данное мероприятие проводят для людей, которые из-за работы или других форм занятости не имеют возможности сдать кровь в будни.

Доноров будут ждать в филиале КГБУЗ «Алтайский краевой центр крови». С 8:00 до 12:00 часов все желающие сдать кровь смогут сделать это и совершить доброе дело, помочь спасти жизни пациентов.

Стать донором может любой гражданин Российской Федерации, прописанный либо зарегистрированный в Алтайском крае более 6 месяцев. При себе нужно иметь паспорт. К сдаче крови допускаются лица старше 18 лет, весом больше 50 кг и не имеющие противопоказаний к донорству. Всю необходимую информацию для подготовки к донации и противопоказаниях можно посмотреть на сайте «Я донор».

Значок и 570 рублей: зачем на самом деле бийчане становятся донорами крови

15:27, 15.10.2021 2276

Бийский рабочий