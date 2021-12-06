ГОРНЯК22 06.12.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске за сутки выявлено 64 заболевших коронавирусом

Горняк22
9 часов Ago

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 518 случаев коронавируса, выздоровело 813 пациентов, умерло 32 человек, от COVID-19-30

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 518 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

  • Барнаул — 119,
  • Рубцовск — 65, 
  • Бийск — 64,
  • Камень-на-Оби — 28,
  • Ребрихинский район — 22,
  • Благовещенский район — 21,
  • Заринск — 20, 
  • Алейск — 18,
  • Шипуновский район — 16,
  • Славгород — 14,
  • Михайловский район — 13,
  • Советский, Топчихинский районы — по 12 заболевших,
  • Волчихинский, Павловский районы — по 11,
  • Быстроистокский, Хабарский районы — по 8,
  • Белокуриха, Кулундинский, Рубцовский, Усть-Калманский районы — по 7,
  • Алтайский район — 5,
  • Первомайский район — 4,
  • ЗАТО Сибирский, Родинский район — по 3,
  • Новоалтайск, Егорьевский, Залесовский, Поспелихинский районы — по 2,
  • Ключевский, Мамонтовский, Табунский, Тальменский, Тогульский районы — по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 106 652 человек, в т. ч. 8843 ребенка. Выздоровели 77 920 человек (+ 813). Итого всего умерли 7 327 человек (+ 32), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 890 человек (+ 30), иные причины смерти – 1 437 человек (+ 2).

По состоянию на 5 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 113 человека. Кроме этого, 327 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 613, из них подключено к аппаратам ИВЛ –250.

Минздравом края развернуто 4621 койка, к кислороду имеют подключение 3384, с ИВЛ –360. Резервных коек — 1181.

59 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.308 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

В Бийске за сутки выявлено 64 заболевших коронавирусом1

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08:20, 05.12.2021 569

 

Бийский рабочий

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