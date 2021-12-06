Бийск: В Бийске за сутки выявлено 64 заболевших коронавирусом

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 518 случаев коронавируса, выздоровело 813 пациентов, умерло 32 человек, от COVID-19-30

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 518 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 119,

Рубцовск — 65,

Бийск — 64,

Камень-на-Оби — 28,

Ребрихинский район — 22,

Благовещенский район — 21,

Заринск — 20,

Алейск — 18,

Шипуновский район — 16,

Славгород — 14,

Михайловский район — 13,

Советский, Топчихинский районы — по 12 заболевших,

Волчихинский, Павловский районы — по 11,

Быстроистокский, Хабарский районы — по 8,

Белокуриха, Кулундинский, Рубцовский, Усть-Калманский районы — по 7,

Алтайский район — 5,

Первомайский район — 4,

ЗАТО Сибирский, Родинский район — по 3,

Новоалтайск, Егорьевский, Залесовский, Поспелихинский районы — по 2,

Ключевский, Мамонтовский, Табунский, Тальменский, Тогульский районы — по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 106 652 человек, в т. ч. 8843 ребенка. Выздоровели 77 920 человек (+ 813). Итого всего умерли 7 327 человек (+ 32), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 890 человек (+ 30), иные причины смерти – 1 437 человек (+ 2).

По состоянию на 5 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 113 человека. Кроме этого, 327 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 613, из них подключено к аппаратам ИВЛ –250.

Минздравом края развернуто 4621 койка, к кислороду имеют подключение 3384, с ИВЛ –360. Резервных коек — 1181.

59 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.308 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

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08:20, 05.12.2021 569

Бийский рабочий