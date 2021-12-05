Бийск: В Бийске знакомство в баре закончилось убийством

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Житель города Бийска признан виновным в убийстве нового знакомого

37- летнему житель Бийска признан виновным в совершении убийства.

Вечером в последних числах сентября 2020 года мужчина познакомился с 60-летним бийчанином в одном из увеселительных заведений города. Мужчина постарше предложил совместно распить спиртное у него дома.

Во время распития спиртных напитков между новыми знакомыми возник конфликт, в результате которого гость жестоко избил хозяина квартиры, а затем, взяв кухонный нож, нанес не менее 21 удара в область жизненно важных органов и скрылся с места преступления. От полученных травм 60-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в совершенном преступлении не признал. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

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11:06, 08.11.2021 2925

Бийский рабочий