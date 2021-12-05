Бийск: В Бийске водитель ГАЗ не справился с управлением и снес бетонный столб

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Авария произошла в районе Заречья

4 декабря в Бийске водитель автомобиля ГАЗ 53 не справился с управлением. ДТП произошло в районе Заречья на спуске с Коммунального моста, сообщает @avarkom_22.

Водитель груженого досками автомобиля потерял управление и свернул с дороги врезавшись в бетонный столб. Совсем рядом располагался частный дом, столб упал прямо перед его воротами, а провода оказались во дворе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АВАРИЙНЫЙ КОМИССАРИАТ (@avarkom_22)

Что стало причиной аварии не сообщается. Отметим, что сегодня на дорогах может быть скользко.

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10:39, 01.12.2021 1448

Бийский рабочий