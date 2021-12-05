Бийск: В Бийске из-за гололеда ожидается наплыв пациентов в травмпункт

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Декабрьский дождь превратил дороги и тротуары Бийска в каток

Начало декабря в Бийске в этом году запомнится горожанам совсем не зимней погодой. Температура забавляясь, меняла плюс на минус и сыграла злую шутку с тротуарами и межквартальными проездами города.

3 декабря потепление до +1 градуса принесло с собой в город дожди. Весь вечер пятницы Бийск заливало водой, а ночью температура опустилась ниже нуля. Как результат, утром весь город оказался во льду.

Пройти по улицам, не беспокоясь за свою безопасность, сейчас почти невозможно. Пешеходные дорожки, площадки возле подъездов превратились в настоящий каток: людям пожилого возраста выходить сегодня на улицу лучше только в случае крайней необходимости.

Кроме того, вечером 4 декабря в Бийске ожидается снег. Он присыплет лед и контролировать ситуацию под ногами станет еще сложнее. Любое неосторожное движение или кочка грозят падением.

Как правило, в такие дни в травмпунктах ожидают наплыва пострадавших. При этом в Бийске пациентов с травмами сейчас принимают только в Центральной городской больнице и там ситуация, по словам бийчан, уже просто катастрофическая. Людям приходится по несколько часов ждать своей очереди и толпиться в коридоре.

Бийчане просят Минздрав Алтайского края открыть еще один травмпункт

08:13, 02.12.2021 1210

Меж тем, врачи отмечают, что в случае падения не стоит легкомысленно относиться к своему здоровью, и надеяться, что все пройдет само.

— Если вы упали, и вам было больно вставать, если чувствуете, что не в силах поднять руку или сделать наклон в спине не получается – надо подразумевать, что это может быть итогом серьезной травмы и обращаться к врачу, — говорит Сергей Сергеев, заведующий травматологическим отделением ЦГБ. — Да и если решили пойти домой, в надежде, что поболит и пройдет, а боль держится неделю – тянуть не надо. У простого ушиба боль будет держаться сутки, в этом время надо просто охлаждать место ушибла, чтобы не дать образоваться гематоме, а потом, со второго дня, подключать мази и прочее.

Бийский рабочий