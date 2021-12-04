Бийск: В Бийске по подозрению в угоне задержан многократно судимый житель города

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Накануне вечером 22-летний бийчанин вернулся домой после трудового дня

Свой автомобиль ВАЗ-2113 припарковал, как обычно, напротив подъезда и поставил на сигнализацию. Спустя некоторое время молодой человек услышал, что сработал брелок, выглянул в окно и обнаружил, что транспортного средства нет на месте. Быстро оделся, спустился вниз, выбежал из двора и увидел сотрудников патрульно-постовой службы.

Мужчина объяснил полицейским ситуацию. Те в свою очередь передали информацию в дежурную часть и сразу же был объявлен план «Перехват». Через 20 минут экипаж ГИБДД уже задержал подозреваемого в угоне на выезде из города. Им оказался 29-летний житель Бийска, ранее многократно судимый, в том числе и за неправомерное завладение транспортным средством.

Согласно медицинскому заключению, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, при этом уже будучи лишенным водительского удостоверения. В отношении подозреваемого составлены два административных протокола, а также возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ и части 1 статьи 166 УК РФ. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

В Бийске местный житель угнал автомобиль ВАЗ, чтобы доехать до ближайшего села

15:41, 19.07.2021 1404

Бийский рабочий