ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске к концу декабря 2021 года вновь заработает планетарий

Горняк22
14 часов Ago

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Все основные работы здесь уже завершены, идёт освоение новой технологической базы

С 2005 года, с момента получения статуса «наукоград», Бийск заручился финансовой поддержкой федерального и регионального уровня. Только в 2021 году наукоград получил порядка 104 миллионов рублей.

В Бийске к концу декабря 2021 года вновь заработает планетарий1

Мэр Бийска анонсировал строительство в городе еще одного моста

17:35, 29.11.2021 5754

Хорошим целевым направлением было финансирование реконструкции бийского планетария, сообщил глава города Александр Студеникин на пресс-конференции ТАСС, посвященной итогам развития наукоградов Кольцово и Бийска.

– Планетарий в нашем случае – это целая база, где учатся дети. По сути дела, формируется наш инженерный потенциал города. За счет краевой адресной инвестиционной программы 35 млн рублей были направлены на приобретение оборудования и инвентаря для планетария.

В следующем году Бийск получит порядка 68 млн рублей. Эти средства будут направлены на развитие транспортной, социальной инфраструктуры, поддержание и модернизацию объектов культуры и спорта.   

В настоящее время в планетарии идёт освоение нового оборудования2 В настоящее время в планетарии идёт освоение нового оборудования Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

– 2 млрд 200 млн рублей – это серьёзная финансовая поддержка, которая была целевым образом направлена на развитие социальной инфраструктуры, – сообщает Александр Петрович. – За счет этих средств в городе мы впервые начали модернизировать систему уличного освещения. Первые шаги по модернизации уже показали свою эффективность и были поддержаны правительством Алтайского края.

Он уточнил, что работа по бийскому планетарию находится в завершающей стадии. К середине декабря будет приобретено 95% оборудования. Педагоги уже посещают планетарий в тестовом режиме, и смотрят, как будет организован учебный процесс с использованием современного оборудования.

Также мэр Бийска отчитался и о строительстве ледового дворца на бывшем стадионе «Прогресс»:

– Буквально пару лет назад мы выкупили недействующий стадион «Прогресс», и в этом году уже завершили работы по строительству и устройству футбольного поля. В этом же году приступили к строительству крытой арены. И в ближайшие два-три года должны полностью завершить реконструкцию данного объекта.

Бийский рабочий

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