Бийск: В Бийске мама ребёнка-инвалида добилась, чтобы в её доме сделали пандус
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Официальные бумаги о возможности строительства пандуса в многоквартирном доме уже получены
Напомним, бийчанка Алёна достаточно длительное время борется против «ветряных мельниц», доказывая свое право и право своего ребёнка на свободный доступ к месту проживания. В многоквартирном доме, пятиэтажке 1966 года постройки.
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07:50, 07.09.2021 2931
Ранее она получала «отписки»: мол, пандус нарушит целостность дома, и строить его нельзя.
Потом всё-таки поставили конструкцию, отдалённо напоминающую пандус. Использовать её по назначению было просто опасно. «Строители» осознали это достаточно быстро, и потому быстро убрали недоделку.
Упорству мамы ребёнка-инвалида можно было позавидовать. Не останавливаясь перед препятствиями, она верила, что однажды, до того, как сил носить сына уже не будет, её всё-таки помогут.
– Решилась написать нашему Губернатору, на прямую линию, – пишет Алёна в своём инстаграме. – Это та, которая состоялась 23 ноября. Ответ не заставил себя ждать. Внесли хоть какую-то ясность, вот только не понятно, когда ждать это чудо?
У Алёны на руках официальная бумага, которая подтверждает – пандусу быть!Алёна добилась, чтобы к крыльцу её дома пристроили пандус Фото: Алена Григорьева
«На ваше обращение на Прямую линию Губернатора Алтайского края по вопросу бездействия ООО «ЦУК» при установке пандуса в подъезде №2 в д.71 по ул.Красноармейская в Бийске сообщаю следующее:
«Комиссия пришла к выводу, что имеется необходимость в проведении мероприятий по приспособлению мест общего пользования (крыльца подъезда №2), где проживает инвалид. Размеры и конфигурация территории, прилегающей к крыльцу подъезда №2 жилого дома, позволяют произвести необходимые работы по замене входной группы (крыльца с козырьком) и установки пандуса без причинения ущерба несущим конструкциям дома».
В настоящее время готовится смета и проект на пандус. Когда и как он будет установлен, будет ясно уже ближе к новому году. «БР» продолжает следить за развитием ситуации.
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12:57, 02.11.2021 1690