ГОРНЯК22 30.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске стало удобнее платить налоги за детей

Горняк22
13 минут Ago

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Изменился подход для оплаты налогов за имущество несовершеннолетних детей

Часто несовершеннолетние дети имеют доли в имуществе родителей: в квартирах, жилых домах, земельных участках. При этом обязанность оплатить налоги остаётся всё же на родителях. Теперь это стало сделать значительно удобнее.

Если раньше на каждого ребенка необходимо было заводить отдельный личный кабинет, что было неудобно, например, многодетным семьям, то сейчас это требование изменилось. В личном кабинете родителя на официальном сайте ФНС России появилась возможность оплачивать налоги за детей.

Всего в Бийске налоги платят 221 тысяча человек. За 2020 год горожане должны внести в государственную казну 348 миллионов рублей. По итогам 10 месяцев жители наукограда оплатили 121 миллион рублей — это 34% от общей суммы имущественных налогов. За личное имущество горожане заплатили порядка 26 миллионов рублей. Оплаченная сумма за транспортный налог составила чуть больше 86 миллионов рублей. Еще 9 миллионов заплатили за землю.

В Алтайском крае граждане заплатили более 2,2 млрд рублей имущественных налогов

10:16, 26.11.2021 514

 

Бийский рабочий

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