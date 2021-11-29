ГОРНЯК22 29.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске подростка будут судить за украденные у знакомого 1200 рублей

Горняк22
9 часов Ago

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Старшеклассник предстанет перед судом по обвинению в краже денежных средств с банковского счета своего знакомого

По данным следствия, в июле 2021 года 17-летний бийчанин под предлогом зайти в социальную сеть, попросил у своего знакомого сверстника телефон. Пока юноша был отвлечен, обвиняемый воспользовался услугой «мобильный банк» и перевел с его банковского счета денежные средства в размере 1200 рублей, которыми в дальнейшем воспользовался по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия молодой человек вину в содеянном признал и возместил причиненный ущерб, однако это не освободило его от привлечения к уголовной ответственности, сообщают в следственном комитете региона.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Юноша обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г»  ч.3  ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета).

В Бийске подростка будут судить за украденные у знакомого 1200 рублей1

В Бийске мужчина начал ухаживать за дамой, а потом избил ее и украл телефон

09:49, 28.11.2021 982

 

Бийский рабочий

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