ГОРНЯК22 29.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске по просьбе пассажиров транспорта больше не будет остановки «Тюрьма»

Горняк22
9 часов Ago

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Название остановки переименуют по просьбам пассажиров автобусов маршрута №47

В Бийске переименуют остановку «Тюрьма», она получит название «Переулок Хабаровский». Об этом на заседании городской Думы попросила у депутатов и.о. заместителя главы города, начальник управления ЖКХ Ирина Скобков.

Начальник управления администрации обратилась с предложением внести соответствующее изменения в решение Думы города от 19 декабря 2013 года N319 «Об утверждении списка наименований остановочных пунктов маршрутной сети города Бийска».

Отмечается, что переоборудования остановочного павильона, который расположен на улице Сибирской, не потребуется – необходимо лишь сменить название остановки.

В Бийске по просьбе пассажиров транспорта больше не будет остановки «Тюрьма»1

В Бийске появятся автобусы для людей с ограниченными возможностями здоровья

14:20, 25.11.2021 1545

 

Бийский рабочий

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