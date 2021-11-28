Бийск: В Бийске иномарка врезалась в трамвай
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ДТП произошло в районе трамвайной остановки «Алтайвитамины»
На перекрестке улиц Кирова и Мухачева в Бийске иномарка встретилась с трамваем. Об этом очевидцы произошедшего сообщили в группе @drom_22_biysk.
— У Военкомата трамвай не смог пересечь перекрёсток по главной дороге. Ниссан куб победил его в неравном бою, — подписали фото.
На фотографиях видно, что подбитая иномарка находится примерно у середины трамвайного вагона. Поэтому можно предположить, что водитель Nissan Cube действительно въехал с проезжающий трамвай.
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Возможно причиной аварии стал гололед. На дорогах Бийска сейчас скользко. Поэтому водитель мог не успеть во время затормозить.
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12:50, 26.11.2021 2301