Бийск: В Бийске иномарка врезалась в трамвай

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ДТП произошло в районе трамвайной остановки «Алтайвитамины»

На перекрестке улиц Кирова и Мухачева в Бийске иномарка встретилась с трамваем. Об этом очевидцы произошедшего сообщили в группе @drom_22_biysk.

— У Военкомата трамвай не смог пересечь перекрёсток по главной дороге. Ниссан куб победил его в неравном бою, — подписали фото.

На фотографиях видно, что подбитая иномарка находится примерно у середины трамвайного вагона. Поэтому можно предположить, что водитель Nissan Cube действительно въехал с проезжающий трамвай.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дром Новости Бийск (@drom_22_biysk)

Возможно причиной аварии стал гололед. На дорогах Бийска сейчас скользко. Поэтому водитель мог не успеть во время затормозить.

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12:50, 26.11.2021 2301

Бийский рабочий