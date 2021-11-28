Бийск: В Бийске неизвестные рассчитались за продукты поддельной купюрой

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Фальшивой купюрой рассчитался кто-то из покупателей крупной сети супермаркетов

Заведующая кассой одного из банков сообщила в дежурную часть бийского отдела полиции «Восточный» о том, что при пересчете денег обнаружена поддельная банкнота номиналом 5 000 рублей. Фальшивой купюрой рассчитался кто-то из покупателей крупной сети супермаркетов, сообщают в МВД региона.

Несмотря на то, что торговая точка оборудована прибором для установления подлинности денежных средств, кассир ничего не заподозрила, взяла поддельный банковский билет и отсчитала сдачу. Согласно заключению экспертов бийской полиции банкнота изготовлена на струйном принтере, без необходимых степеней защиты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полицейские напоминают: если к вам в кошелек попала поддельная купюра, не нужно пытаться оплатить ей что-либо. Позвоните в полицию, сообщите при каких обстоятельства фальшивая купюра оказалась у вас. Сбыт таких банковских билетов грозит уголовной ответственностью.

В Бийске неизвестный рассчитался за товар поддельной двухтысячной купюрой

09:20, 30.10.2021 867

Бийский рабочий