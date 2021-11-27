ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Бийск: В бийском бассейне «Дельфин» до конца года планируют завершить все работы

Горняк22
12 часов Ago

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На днях в бассейне провели гидроиспытания

Завершить все работы в «Дельфине» обещают до конца года. Сейчас здесь идет завершающая стадия ремонта.

Напомним, капитальный ремонт бассейна был начат еще в 2018 году. Тогда в «Дельфине» провели капремонт крыши и стен, душевых, санузлов, раздевалок, лестничных проемов, балкона, прыжковых вышек и стартовых тумб.

Но сдать бассейн в эксплуатацию не получилось. Когда все было готово, чашу бассейна наполнили, и выяснилось, что она дает течь.

В бийском бассейне «Дельфин» до конца года планируют завершить все работы1

Бийский бассейн «Дельфин» отремонтируют до конца года

13:53, 09.07.2021 3331

На сей раз гидроиспытания бассейна проведут дважды. Первые — до укладки плитки в чашу — уже прошли. Они показали,что чаша отремонтирована и не протекает.

В течение ближайших двух недель тут должны завершить наклейку плитки. Бийский бассейн «Дельфин» могут начать ремонтировать уже этой зимой Фото: Сергей Кулыгин, БР

Дополнительно в «Дельфине» ремонтируют инженерное оборудование. Работы выполнены на 80 процентов.

В городской администрации говорят, что сроки ремонта выдерживаются — завершить все работы должны в декабре, а вот когда бассейн будет открыт для бийчан, пока не называют, — по всей видимости, открытие может быть перенесено на 2022 год.

В бийском бассейне «Дельфин» до конца года планируют завершить все работы3

В Бийске могут восстановить бассейн в «Мать и дитя»

16:03, 25.11.2021 1650

 

Бийский рабочий

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