Бийск: В бийском бассейне «Дельфин» до конца года планируют завершить все работы
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На днях в бассейне провели гидроиспытания
Завершить все работы в «Дельфине» обещают до конца года. Сейчас здесь идет завершающая стадия ремонта.
Напомним, капитальный ремонт бассейна был начат еще в 2018 году. Тогда в «Дельфине» провели капремонт крыши и стен, душевых, санузлов, раздевалок, лестничных проемов, балкона, прыжковых вышек и стартовых тумб.
Но сдать бассейн в эксплуатацию не получилось. Когда все было готово, чашу бассейна наполнили, и выяснилось, что она дает течь.
Бийский бассейн «Дельфин» отремонтируют до конца года
13:53, 09.07.2021 3331
На сей раз гидроиспытания бассейна проведут дважды. Первые — до укладки плитки в чашу — уже прошли. Они показали,что чаша отремонтирована и не протекает.
В течение ближайших двух недель тут должны завершить наклейку плитки. Бийский бассейн «Дельфин» могут начать ремонтировать уже этой зимой Фото: Сергей Кулыгин, БР
Дополнительно в «Дельфине» ремонтируют инженерное оборудование. Работы выполнены на 80 процентов.
В городской администрации говорят, что сроки ремонта выдерживаются — завершить все работы должны в декабре, а вот когда бассейн будет открыт для бийчан, пока не называют, — по всей видимости, открытие может быть перенесено на 2022 год.
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