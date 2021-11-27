ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске сбили пешехода, едва ступившего на «зебру»

Горняк22
12 часов Ago

24

ДТП произошло 25 ноября у АТС-4

Вечером в четверг, 25 ноября у АТС-4 в Бийске сбили пешехода, собиравшегося переходить дорогу по пешеходному переходу. Момент аварии попал под прицел уличной камеры наблюдения.

На кадрах видно, что водитель иномарки, на левой полосе дороге остановился, чтобы пропустить пешеходов, выходящих на «зебру». При этом, водитель, двигающегося по той же полосе, отечественного авто, видимо, не учел, что впереди пешеходный переход и пошел на обгон. Он на скорости перестроился на правую полосу и продолжил движение. Люди уже находились на проезжей части, но к счастью еще не успели оказаться на пути «шумахера».

Тем не менее, он умудрился сбить другого пешехода, который начал переходить дорогу с другой ее стороны. Человек сделал шаг на проезжую часть, но, увидев несущуюся машину, отступил назад на тротуар. Однако, это не помогло. Водитель отечественного авто сбил человека и лишь после этого наконец решил остановиться.

Удар был довольно сильным. Прохожие поспешили помочь пострадавшему. О его состоянии не сообщается.

В Бийске сбили пешехода, едва ступившего на «зебру»1

В Бийске ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся с места

11:01, 24.11.2021 1895

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В преддверии самого трогательного и нежного праздника Дня матери мы продолжаем фотопроект о тех, кто дарит жизнь – о мамах! — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В преддверии самого трогательного и нежного праздника Дня матери мы продолжаем фотопроект о тех, кто дарит жизнь – о мамах! — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago
Каждый ребенок с детства знает, что самый главный и прекрасный человек в жизни – это мама! Она встречает первой нас...
Горняк22: Заместитель руководителя СУ СК России по Алтайскому краю и заместитель прокурора края провели совместный прием граждан — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Заместитель руководителя СУ СК России по Алтайскому краю и заместитель прокурора края провели совместный прием граждан — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago
Сегодня заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Александр Жеребцов и заместитель прокурора Алтайского края Петр...
Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago
Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по...

Читать по теме:

ВТОПЕ: