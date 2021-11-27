Бийск: В Бийске сбили пешехода, едва ступившего на «зебру»

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ДТП произошло 25 ноября у АТС-4

Вечером в четверг, 25 ноября у АТС-4 в Бийске сбили пешехода, собиравшегося переходить дорогу по пешеходному переходу. Момент аварии попал под прицел уличной камеры наблюдения.

На кадрах видно, что водитель иномарки, на левой полосе дороге остановился, чтобы пропустить пешеходов, выходящих на «зебру». При этом, водитель, двигающегося по той же полосе, отечественного авто, видимо, не учел, что впереди пешеходный переход и пошел на обгон. Он на скорости перестроился на правую полосу и продолжил движение. Люди уже находились на проезжей части, но к счастью еще не успели оказаться на пути «шумахера».

Тем не менее, он умудрился сбить другого пешехода, который начал переходить дорогу с другой ее стороны. Человек сделал шаг на проезжую часть, но, увидев несущуюся машину, отступил назад на тротуар. Однако, это не помогло. Водитель отечественного авто сбил человека и лишь после этого наконец решил остановиться.

Удар был довольно сильным. Прохожие поспешили помочь пострадавшему. О его состоянии не сообщается.

В Бийске ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся с места

11:01, 24.11.2021 1895

Бийский рабочий