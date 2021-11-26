Бийск: В Бийске могут восстановить бассейн в «Мать и дитя»

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Специалисты оценят возможность запуска бийского бассейна, закрытого с 2014 года

Из трех городских бассейной сегодня работает лишь один — в спорткомплексе «Заря».

Бассейны в спортшколе «Дельфин» и в Консультативно-диагностическом центре (который бийчане по привычке зовут «Мать и дитя») простаивают уже несколько лет.

Завершить все работы в «Дельфине» обещают до конца года. Сейчас здесь идет завершающая стадия ремонта.

В деле бассейна «Мать и дитя» тоже есть подвижки.

Напомним, в 2014 году, во время наводнения, подтопило подвал и насосные Консультативно-диагностического центра. Вода пошла и в чашу бассейна, после чего он прекратил работу. Это был единственный бассейн в Восточной части Бийска.

При этом городу — точнее муниципалитету — бассейн в «Мать и дитя» не принадлежит. Он — в собственности краевого учреждения здравоохранения, и находится в ведении не города, а алтайского Минздрава.

Бассейн в бийском центре «Мать и дитя» запустить не удастся

13:32, 01.12.2020 4015

Сейчас решен вопрос о передаче бассейна городу — правда, пока во временное пользование. Зато безвозмездно.

В ближайшее время бассейн должны осмотреть барнаульские специалисты по гидрообъектам и дать заключение: возможно восстановить его или нет.

— Мы пока не понимаем, насколько при таком статусе сможем тратить бюджетные деньги на проектирование, но мы просим специалистов подготовить для этого техзадание, — говорит Александр Студеникин, глава Бийска.

Пока речь идет о передаче только бассейна. Однако ранее в мэрии поясняли, что для запуска бассейна необходимо также забрать и расположенный рядом спортивный зал с административными помещениями, раздевалками, душевыми и прочим. Без этой части корпуса ремонтные работы технически невыполнимы.

Сейчас в администрации обещают вновь поднять вопрос передачи и спортзала, если без этого для восстановления бассейна возникнут юридические препоны.

Бийский рабочий