ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске появятся автобусы для людей с ограниченными возможностями здоровья

Горняк22
6 часов Ago

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В пресс-центре администрации города рассказали о процедуре приемки автобусов для перевозки пассажиров

Как сообщают представители администрации, 25 ноября в городе проходит приемка автобусов в рамках конкурса по определению подрядчиков для перевозки пассажиров по муниципальной маршрутной сети.

В целом, состояние представленного транспорта отвечает всем необходимым требованиям.

Предприниматели представили и новые автобусы, которые также могут перевозить людей с ограниченными возможностями здоровья.

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Публикация от Администрация Бийска (@admbiysk)

Добавим, ранее «БР» сообщал, что за месяц до начала работы в новом составе (а новый сезон для бийских автоперевозчиков стартует 20 декабря) всем предпринимателям, которые по итогам аукциона, будут заниматься пассажирскими перевозками, нужно пройти проверку технического состояния автобусов.

Как рассказали автопредприниматели, акт о наличии автобусов, а также о соответствии технического состояния составят в администрации города. До этого автоперевозчики провели все необходимые ремонтные работы. Как рассказал автопредприниматель Валерий Попов, у большей части бийских автобусов уже провели капитальный ремонт – их покрасили, заменили ходовые части, а в некоторых случаях даже двигатели.

В Бийске появятся автобусы для людей с ограниченными возможностями здоровья 1

Далеко за 30 рублей: проезд в автобусах Бийска подорожает после нового года

14:31, 15.11.2021 8442

 

Бийский рабочий

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