ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске работает экспозиция художницы Елены Баевой

Горняк22
15 часов Ago

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В музее Чуйского тракта открылась экспозиция художницы Елены Баевой

Свои работы широкой аудитории бийчанка стала показывать сравнительно недавно. И сейчас представила свою персональная выставку.

— Чем привлекательны работы Елены Баевой? Ну, во-первых, это художник, который имеет художественное образование. Несмотря на то, что она и в детстве рисовала, и до сих пор рисует, у ней совершенно другая деятельность трудовая. Она занимается парикмахерских искусством, а это остаётся ее такой отдушиной, творчеством, которым занимается постоянно, — рассказала Светлана Бартышева, директор Бийского краеведческого музея.

6 лет назад Елена Баева уже принимала участие в экспозиции Бийского краеведческого музея «Арт-зима» совместно с другими художниками. А в прошлом году ее пригласили к участию в выставке «Бушко и компания». Сегодня в музейной экспозиции бийчанка представила исключительно своё творчество. А это порядка 30 работ.

В написании картин женщина использует разные материалы. Это тушь, перо, карандаш, гелевая ручка, акварель. Однако больше всего ей нравится работать с пастелью. Как признается автор, именно этот материал дает больше возможностей для творческого выражения. Кроме того, за счёт этого полотна становятся более реалистичными. На выставке представлено несколько изображений пейзажной живописи, но основная часть работ – это анималистика.

— Ну, это то, что меня в последнее время вдохновляет, скажем так, да. Очень многие спрашивают: «Что ты хотела этим сказать?». Я этим не могу ничего сказать. Природа сама за себя говорит, да. Своей красотой, каким-то изяществом. Ну, смысл давать, наверное, нужно тем работам, которые, кто-то обидится, кто-то простит, кто-то поймёт, но как Малевич, да. Нужно чем-то оправдать, какую-то конкретику внести, чтоб был понятен смысл, — рассказала художница Елена Баева.

Временная выставка фарфоровых миниатюр работает в Бийском музее

18:55, 20.11.2021 871

 

Бийский рабочий

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