ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске почти незаметно прошли публичные слушания по бюджету

Горняк22
15 часов Ago

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23 ноября в городской администрации прошли публичные слушания по бюджету на 2022 год

Стоит отметить, что прошли они почти не заметно. На это внимание «БР» обратили общественники, которые намеревались прийти на обсуждения, чтобы высказать свои пожелания, на что, по их мнению, стоило бы направить средства городского бюджета.

В прежние годы подобные слушания проводились в том же формате: примерно за месяц до проведения в мэрии начинали принимать предложения от горожан, а затем выносили это на обсуждение в день слушаний. Предложения звучали разные: от необходимости больше денег направлять на сохранение русской культуры или озеленение города до строительства в Бийске крематория.

Однако, по большому счету, общественников это мероприятие привлекало мало. Не исключено, что сказывалось время проведения – это рабочие часы в будни.

В этом году публичные слушания прошли 23 ноября. Однако бийчане заметили, что информации об их проведении не было, и решили, что из-за ковидных ограничений слушания были отменены.

В пресс-центре администрации Бийска пояснили, что объявление о проведении публичных слушаний по проекту бюджета на следующий год было опубликовано согласно всем требованиям – в «Муниципальном вестнике» и на сайте администрации. А давать дополнительную информацию законодательство не обязывает. СМИ о проведении слушаний в мэрии также не сообщали.

В администрации отметили, что публичные слушания прошли согласно регламенту, и все потенциальные их участники были проинформированы о проведении. Как правило, на них присутствуют представители мэрии и городские депутаты.

25 ноября проект бюджета на 2022 год в Бийске вновь обсудят — на сей раз на заседании Думы города. К первому чтению бюджет Бийска на следующий год подходит со следующими параметрами:

  • прогнозируемый общий объем доходов —  3,9 млрд руб. (в том числе 2,36 млрд руб. – из других бюджетов);
  • общий объем расходов – 4,1 млрд руб.;
  • дефицит 140 млн руб.

В Бийске почти незаметно прошли публичные слушания по бюджету1

Около миллиарда рублей направят в 2022 году на увеличение зарплат бюджетникам

16:11, 23.11.2021 654

 

Бийский рабочий

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