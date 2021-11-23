Бийск: В Бийском драмтеатре покажут благотворительный спектакль

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Собранные средства пойдут на оказание помощи тяжелобольным детям

27 ноября в Бийском драматическом театре состоится благотворительный спектакль «Следствие ведут колобки». Все средства, вырученные с показа сказки будут переданы в фонд Губернаторского благотворительного марафона «Поддержим ребенка». Цель этого марафона – оказание помощи тяжелобольным детям.

На показ также будут приглашены подопечные общественных организаций, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для них вход будет свободным.

«Следствие ведут колобки» — новая сказка Бийского драмтеатра, с интересными декорациями, яркими костюмами, известными мелодиям, зажигательными песнями и потрясающей игрой актеров. Детективная история о похищении тележки мороженого понравится и детям, и взрослым.

Бийчан и гостей города ждут на благотворительном показе 27 ноября в 12:00.

В Бийском драмтеатре состоится премьера спектакля «Следствие ведут Колобки»

18:11, 21.10.2021 1262

Бийский рабочий