Бийск: В Бийске сериальные страсти с изменами обернулись делом о вымогательстве

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Бийский таксист вымогал деньги с незнакомой, но очень понравившейся ему девушки.

Вечер, проведенный в кафе, обернулся сериальными страстями сразу для шести человек.

На крыльце стояла девушка. Очень красивая. Причем настолько, что проезжавший мимо таксист влюбился в нее с первого взгляда. Он хотел было познакомиться с девушкой, но такой возможности ему не представилось. Она была в компании подруги.

В том же кафе был ее бывший молодой человек. Был не один, с женой. Подруга красивой девушки что-то не поделили с супругой бывшего возлюбленного все той же красивой девушки, дело дошло до драки. Пришлось вызвать полицию. Дерущихся женщин разняли и увезли в полицию.

Бывшие влюбленные поехали их вызволять: девушка – подругу, мужчина – жену.

Таксист решил не отступать, и поехал за ними.

Пока драчливых девушек оформляли в отделе полиции, на улице между бывшими влюбленными вновь пробежала искра. Мужчина с девушкой, оставшиеся у здания, начали целоваться.

Влюбленного таксиста такое поведение красивой девушки задело, он обиделся, достал телефон и стал, как он выразился, «снимать ее похождения». Вскоре правоохранители отпустили драчливых девушек и все разъехались по домам.

Таксист продолжил следить за понравившейся девушкой и ехал за ней до самого дома. Когда девушка зашла в подъезд, он отслеживал, на каком этаже загорится свет. Так мужчина вычислил и ее квартиру.

Затем он позвонил в домофон и попросил девушку под каким-то предлогом спуститься. Не желая прощать «изменнице» ее поведение, таксист решил наказать ее рублем.

Мужчина показал девушке видео, на котором она милуется с бывшим парнем, и пообещал выложить его в сеть, если та не «выкупит» его за 10 тысяч рублей.

Девушка испугалась, что о видео, точнее о происходящем на нем, узнаем муж, и принесла даже больше, чем просил таксист. Ему она вынесла часы и три золотых кольца, общей суммой в 65 тыс. рублей.

Таксист оказался хоть и обидчивым влюбленным, но честным. Видео из телефона удалил.

Девушка поднялась к себе и позвонила подруге, рассказав о произошедшем. Та в свою очередь посоветовала обратиться в полицию. Советом красивая девушка воспользовалась.

Личность водителя установили, все переданное ему девушкой имущество изъяли.

Сейчас мужчину ждет суд. Его обвиняют в уголовном преступлении «Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего», сообщила Елена Герасимова, помощник прокурора Бийска.

Как муж красивой девушки отреагировал на случившееся, не уточняется.

Бийский рабочий