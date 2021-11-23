Бийск: В Бийске сериальные страсти с изменами обернулись делом о вымогательстве
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Бийский таксист вымогал деньги с незнакомой, но очень понравившейся ему девушки.
Вечер, проведенный в кафе, обернулся сериальными страстями сразу для шести человек.
На крыльце стояла девушка. Очень красивая. Причем настолько, что проезжавший мимо таксист влюбился в нее с первого взгляда. Он хотел было познакомиться с девушкой, но такой возможности ему не представилось. Она была в компании подруги.
В том же кафе был ее бывший молодой человек. Был не один, с женой. Подруга красивой девушки что-то не поделили с супругой бывшего возлюбленного все той же красивой девушки, дело дошло до драки. Пришлось вызвать полицию. Дерущихся женщин разняли и увезли в полицию.
Бывшие влюбленные поехали их вызволять: девушка – подругу, мужчина – жену.
Таксист решил не отступать, и поехал за ними.
Пока драчливых девушек оформляли в отделе полиции, на улице между бывшими влюбленными вновь пробежала искра. Мужчина с девушкой, оставшиеся у здания, начали целоваться.
Влюбленного таксиста такое поведение красивой девушки задело, он обиделся, достал телефон и стал, как он выразился, «снимать ее похождения». Вскоре правоохранители отпустили драчливых девушек и все разъехались по домам.
Таксист продолжил следить за понравившейся девушкой и ехал за ней до самого дома. Когда девушка зашла в подъезд, он отслеживал, на каком этаже загорится свет. Так мужчина вычислил и ее квартиру.
Затем он позвонил в домофон и попросил девушку под каким-то предлогом спуститься. Не желая прощать «изменнице» ее поведение, таксист решил наказать ее рублем.
Мужчина показал девушке видео, на котором она милуется с бывшим парнем, и пообещал выложить его в сеть, если та не «выкупит» его за 10 тысяч рублей.
Девушка испугалась, что о видео, точнее о происходящем на нем, узнаем муж, и принесла даже больше, чем просил таксист. Ему она вынесла часы и три золотых кольца, общей суммой в 65 тыс. рублей.
Таксист оказался хоть и обидчивым влюбленным, но честным. Видео из телефона удалил.
Девушка поднялась к себе и позвонила подруге, рассказав о произошедшем. Та в свою очередь посоветовала обратиться в полицию. Советом красивая девушка воспользовалась.
Личность водителя установили, все переданное ему девушкой имущество изъяли.
Сейчас мужчину ждет суд. Его обвиняют в уголовном преступлении «Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего», сообщила Елена Герасимова, помощник прокурора Бийска.
Как муж красивой девушки отреагировал на случившееся, не уточняется.