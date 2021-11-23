Бийск: В Бийске пьяных водителей начали лишать свободы

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С начала ноября на дорогах Бийска остановили 56 водителей, которые оказались подшофе

На этой неделе на дорогах города остановили 13 водителей, которые оказались в состоянии алкогольного опьянения. Четверо из них пьяными за руль сели не в первый раз. Теперь наказание для них может стать суровее.

Большие штрафы и реальные сроки лишения бийчан, судя по всему, не останавливают. Водители продолжают садиться за руль подшофе. Нередко такая поездка заканчивается ДТП. Порой гибнут люди.

Если водителя в состоянии алкогольного опьянения останавливают впервые, его ждет административный штрафа. Рецидив грозит уже уголовным делом.

Практика, когда в городском суде Бийска водителям назначают реальный срок лишения свободы, уже имеется. Однако такое наказание используется только в крайних случаях.

В основном тем, кто признает свои вину и раскаивается в суде, дают возможность исправиться и оправляют на обязательные работы. Штрафы – большая редкость. Не каждый сможет выплатить несколько сотен тысяч рублей.

Бийский рабочий