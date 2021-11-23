Бийск: В Бийске «скорая» не может проехать на вызов к пациентам из-за преград

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Проезд к многоквартирным домам часто бывает закрыт припаркованными автомобилями

В Бийске еще остались блоки и другие преграды (иногда замаскированные под клумбу), мешающие проезду спецавтомобилей. Устанавливают их самовольно собственники многоквартирных домов. Чаще всего для того, чтобы через «сквозной» двор не ездили машины. Мера, на самом деле, сомнительная – решая одну проблему, горожане приобретают еще несколько.

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14:45, 22.07.2021 9234

Но если в случае монолитных преград проблема решается общим собранием, то парковка автомобиля, преграждающая проезд, решение индивидуальное. И обернуться оно может весьма плачевно.

Так, в Бийске на ул.Декабристов,17 на днях машина скорой помощи не могла проехать на вызов из-за «ленивых автовладельцев, которые ставят свое авто, перекрыв проезд по двору».

– Ведём беседы, просим не закрывать сквозной проезд, всё бесполезно. Подумайте, это могут быть ваши родные и близкие, к которым не могут попасть врачи, – пишут в социальных сетях «Инцидент Бийск».

– Потому что в этом дворе нет парковки, – пишет Александр, с одной стороны торговый центр, с другой стороны – дорога.

Такая же проблема случалась и по адресу Муромцевский, 11.

– А вот гореть, не дай Бог будут, сгорят же, пока до них доберутся!

В случае преграды «скорая» может только остановиться – выхода нет. «Таранить» чужое транспортное средство нельзя, да и смысла в этом нет. Когда счет идёт на минуты, такие задержки могут стать решающими.

Горожане вспоминают случай, когда недавно на ул. Советской, 203, небольшую машину, загородившую проезд, просто «вынесли» в сторону, голыми руками. Чтобы не мешала. Позже владелец автомобиля, который сдвинули бийчане, написал заявление.

– Получил отказ в возбуждении уголовного дела, что и правильно, в общем-то. Иск о возмещении материального ущерба – в суде.

Мужчина до сих пор считает, что был прав. Поставил авто там, где посчитал нужным.

Водитель машины «скорой помощи» Александр Андреевич проблему неуважения на дороге считает очень важной. За 14 лет работы на «скорой» побывал в различных ситуациях. В материале «БР» про работу скорой помощи он рассказывал:

– «Скорую» не уважают – это факт. Иной подъезжает прямо перед машиной и начинает специально притормаживать. Еще и покажет что-нибудь пальцами. Ребята, которые на джипах, и то проще себя ведут: мигнут и пропустят. А есть и такие, что вообще подрезают специально. Я же не просто так еду – людей везу, а мне приходится резко тормозить.

Скорая помощь со всеми включенными опознавательными знаками для бийских водителей совсем непонятна: они резко тормозят, начинают подрезать, неумело перестраиваться. Есть и такие, кто не пропускает принципиально.

– Сейчас зима начнется – в некоторых местах вообще будет не проехать. Чаще всего из-за снега, который не убирают.

Бороться с теми, кто бросает машину в неположенных местах, можно и нужно. Бийчане говорят: если надо, на руках такие автомобили выносить будем.

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07:37, 17.11.2020 5819

Бийский рабочий