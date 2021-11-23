Бийск: В Бийске водитель автобуса выехал на встречную полосу и устроил ДТП
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ПАЗик находился на маршруте №102
ДТП произошло 22 ноября в Бийске на улице Красноармейской в районе путепровода. Его участниками стали маршрутный автобус, а так же два легковых автомобиля. При этом спровоцировал аварию, судя по всему, водитель общественного транспорта.
— Водитель ПАЗика выехал на встречную полосу и совершил ДТП с Mitsubishi,от удара Mitsubishi откинула в автомобиль ВАЗ, — сообщает @avarkom_22.
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Сообщается, что пострадавших на месте ДТП нет. Были ли в момент ДТП в автобусе пассажиры не известно.
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15:30, 28.09.2021 2918