Бийск: В Бийске завершается подготовка новой муниципальной программы по сбору мусора

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Новая муниципальная программа будет называться «Развитие системы обращения с ТКО в городе Бийске»

О том, что бестарный способ вывоза мусора из частного сектора неудобен для бийчан, впервые заговорили три года назад. Кто-то не успевает к назначенному времени вернуться с работы, кому-то далеко идти к месту остановки мусоровоза. Как следствие – перегруз контейнеров в приграничных с частным сектором дворах многоэтажек и на транзитных площадках.

Тот еще квест

Домовладельцы стали придумывать удобные и альтернативные способы избавления от накопленных мешков и пакетов. А ведь это только вершина айсберга под названием «мусорная реформа», еще два-три года и официально будет объявлено о раздельном сборе твердых коммунальных отходов (ТКО). Интересно, как в сложившейся обстановке делить мусор будут жители частного сектора, когда сегодня они вынуждены регулярно проходить «квест «Избавься от мусора».

И тут-то появилась информация о муниципальной программе по строительству мусорных площадок в городе. За разъяснениями мы обратились к начальнику отдела по вопросам обращения с ТКО Андрею Тарану. Он подтвердил, что такая программа разрабатывается.

– Новая муниципальная программа будет называться «Развитие системы обращения с ТКО в городе Бийске». Предполагается, что работать она будет в течение трех плановых лет – с 2022 по 2024 г. В период реализации первого этапа программы планируется обустроить частный сектор Бийска местами сбора ТКО, что позволит заменить бестарный сбор на тарный. То есть горожанам уже не придется ждать мусоровозы, они смогут выбрасывать мусор в любое удобное время. На каждой площадке предусматривается установить 2–3 контейнера. При существующей сегодня в городе схеме обращения ТКО мы не сможем приступить к организации раздельного сбора мусора, который по федеральному закону начнется именно в 2024-м

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Построят площадки

Однако все предпринятые ранее попытки установить в частном секторе площадки терпели фиаско. То улица узкая, то чересчур длинная и одной площадки недостаточно по требованиям Роспотребнадзора.

Жаловались люди и на тесное соседство с контейнерами. Действительно, кому захочется, чтобы под окнами «благоухала» площадка сбора ТКО! Получается, чтобы решить организационные моменты, прежде чем утверждать какие-либо программы, необходимо рассчитать расстояния, ширину, длину и так далее…

– Стараясь избежать спорных ситуаций, при разработке программы мы постарались максимально предусмотреть разные варианты системы обращения с ТКО, – продолжает Андрей Таран. – Уже сейчас точки расположения будущих площадок накопления мусора проработаны и с региональным оператором и председателями территориальных общественных самоуправлений. Площадки будут построены в зоне больших поворотов, на пустырях, рядом с неосвоенными и незастроенными участками. Причем работа эта будет проведена на всей территории Бийска, включая пригородные поселки. Всего за первый год работы программы мы планируем построить 211 площадок.

О том, во сколько обойдется муниципалитету данная работа, говорить рано. Цены на стройматериалы стремительно меняются, причем устремлены вверх. Между тем управление ЖКХ периодически прикупает новые контейнеры, и их установка на территории города продолжается постоянно. Пока точечно меняют старые на новые. А программа, о которой идет речь, предусматривает строительство площадок с нуля, значит, и контейнеров для их обустройства понадобится в разы больше.

– При разработке программы мы просчитали и число необходимых мусорных контейнеров, – рассказывает Ирина Скобкова, начальник управления ЖКХ администрации г. Бийска. – Только в этом году в рамках программы по благоустройству мы закупили семь большегрузных контейнеров, которые были установлены на участках, смежных с частным сектором, либо рядом с домами, где собственники выбрали самоуправление. В первом случае мы попытались облегчить ношу затрат управляющих компаний, которые вынуждены убирать перегруженные мусором территории, прилегающие к площадкам многоквартирных домов. Дополнительно приобретены баки на 0,75 куб. м, они также установлены на пограничных площадках. Работа эта в будущем году будет продолжена. Хотелось бы обратиться к руководителям управляющих организаций и напомнить об ответственности за доступ мусоровозов к площадкам в зимний период.

Зола теперь ТКО

Кстати, о зиме. Актуальным и больным для жителей частного сектора каждый год с осени до весны становится вопрос вывоза золы. Этот вид отходов так часто менял свою категорию, что простые граждане путаются: зола – это ТКО или нет? Начальник профильного отдела администрации ставит в этом спорном вопросе точку:

– Теперь жители частного сектора могут вздохнуть спокойно. Зола отнесена к категории твердых коммунальных отходов, что позволяет гражданам выбрасывать ее в контейнеры. Но здесь есть один серьезный нюанс. Зола должны быть погашенной, холодной и упакована в пакеты. Вытряхивать золу прямо в контейнер нельзя. А так как в частном секторе пока действует бестарный способ сбора ТКО, горожане должны знать, упакованную холодную золу сотрудники регионального оператора обязаны принимать.

Все контейнеры объединят

Итак, муниципальная программа «Развитие системы обращения с ТКО в городе Бийске» должна работать на перспективу выхода на раздельный сбор мусора. А вот интересно, рассчитана ли она на возможный прирост населения в том же частном секторе?

– Площадки уже предусмотрены на возможность их переполнения. Число контейнеров закладывается в большем количестве от необходимого. Планируем, что при густой заселенности улиц установим не менее трех контейнеров плюс бункер под крупный габарит. В таких поселках, как Фоминское и Жаворонково, предполагается 1-2 обычных контейнера на площадке и большегруз для крупногабаритных отходов. Продолжается работа и с владельцами личных баков для сбора мусора. Часть индивидуальных контейнеров уже включена в общегородскую схему вывоза мусора и обслуживается регоператором как место сбора ТКО.

Впоследствии предполагается разместить эти контейнеры на единой площадке. Это связано с тем, что выгрузка индивидуальных баков довольно затратна. А все, что влияет на удорожание услуги, как правило, влечет рост тарифа. Причем отразиться это удорожание может на жителях многоквартирных домов. Поэтому и идет речь об объединении.

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Муниципальная программа «Развитие системы обращения с ТКО в городе Бийске», по словам Андрея Тарана, также предусматривает установку систем видеонаблюдения на уже существующих местах сбора ТКО. На данный момент проработано 111 площадок, у которых появятся «глаза». Это позволит проводить административный контроль за содержанием мусорных площадок и контейнеров, исключить проблемы с доступом мусоровозов к ним. Это будет уже второй этап программы – на 2023 год.

– Кроме того, – продолжает начальник профильного отдела, – муниципалитетом рассматривается возможность приобретения специализированной техники – малого мусоровоза бункерного типа. Это позволит оперативно решать проблемы несанкционированных свалок. Базироваться спецтехника будет на площадке муниципального предприятия «Бийскгортранс».

Программа, о которой идет речь, еще не утверждена. Сейчас идут согласования в отделах и подразделениях. Средства на ее реализацию также будут включены в проект бюджета города. Изучить ее предстоит и депутатам. И если годом начала работы программы назначен 2022 год, значит, утверждена Думой она должна быть не позднее декабря нынешнего года.

Бийский рабочий