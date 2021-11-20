ГОРНЯК22 20.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске водитель на парковке повис на полусфере, защищающей от дрифтеров

Горняк22
5 часов Ago

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Автомобилиста в соцсетях назвали «первой жертвой полусфер»

Автолюбитель в Бийске не заметил полусферу, установленную на парковке у ТРЦ «Ривьера», и наехал на нее. В результате автомобиль повис на конструкции, призванной защищать парковку от любителей дрифта.

Не исключено, что водитель не заметил бетонную полусферу из-за непогоды — желтую конструкцию могло замести снегом и она была плохо видна на такой же белой плитке. Кроме того, водитель мог двигаться задом.

— Первая жертва полусфер против дрифтеров вчера у Ривьеры, — подписали видео с места происшествия авторы сообщества @incident_22.

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Публикация от Инцидент Бийск (@incident_22)

На кадрах видно, что неравнодушные очевидцы произошедшего пытаются помочь водителю, попавшему в беду. Бийчане старались столкнуть автомобиль с полусферы, однако колеса,висящие в воздухе, безуспешно прокручивались. Как в итоге спасли автомобиль, неизвестно.

Отметим, что такая невнимательность водителя грозит автомобилю серьезными повреждениями. Бетонной полусферой можно пробить поддон двигателя, что приведет к утечке масла и дальнейшему дорогостоящему ремонту мотора.

В Бийске водитель на парковке повис на полусфере, защищающей от дрифтеров1

Не стритрейсеры, а дрифтуны: в Бийске идёт борьба с гонщиками на парковках

15:07, 09.11.2021 2487

Бийский рабочий

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