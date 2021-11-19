ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске пока не появятся новые пассажирские автобусы

Горняк22
14 часов Ago

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Перевозчики обещают отремонтировать тот транспорт, который есть, а вот закупать новый пока не на что

«БР» уже сообщал, что в новом году пассажиров общественного транспорта Бийска, по всей видимости, ждет подорожает проезда.

Ожидаемо бийчане отреагировали на это негативно. Помимо упреков, что «зарплаты вообще-то не растут», пассажиры также напомнили, что если уж перевозчики поднимают стоимость билета, то неплохо было бы хотя бы обновить транспорт. Однако, по данным «БР», новые автобусы на дорогах Бийска пока не появятся.

В Бийске пока не появятся новые пассажирские автобусы1

Далеко за 30 рублей: проезд в автобусах Бийска подорожает после нового года

14:31, 15.11.2021 7694 При этом в предыдущие годы к проведению конкурса перевозчиков в город приходило 20-22 процента нового транспорта. К нынешнему конкурсу никто из местных автопредпринимателей новые машины не закупал. Говорят, слишком дорого.

Зато перевозчики обещают подлатать тот транспорт, который есть. В частности, обещают сделать так, что на улицах Бийска стало меньше автобусов, которые ездят «как будто на угле». Это те самые машины, которые в народе нередко зовут «кочегарками» — дымящие, за которыми тянутся клубы черных выхлопов.

С 1 октября автобусы стали проходить техосмотр. Один из этапов проверки — экологические показатели дымности. Если они превышены, техосмотр пройден не будет, а за выход без диагностической карты перевозчиков ждут штрафы — от 50 тыс. руб. Так что транспорта, в дыму которого скрываются идущие за ним машины, должно стать меньше.

В Бийске пока не появятся новые пассажирские автобусы2

Бийские перевозчики просят направить их средства на тоннель и переезд

12:08, 16.11.2021 3173

 

Бийский рабочий

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