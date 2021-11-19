Бийск: В Бийске пока не появятся новые пассажирские автобусы

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Перевозчики обещают отремонтировать тот транспорт, который есть, а вот закупать новый пока не на что

«БР» уже сообщал, что в новом году пассажиров общественного транспорта Бийска, по всей видимости, ждет подорожает проезда.

Ожидаемо бийчане отреагировали на это негативно. Помимо упреков, что «зарплаты вообще-то не растут», пассажиры также напомнили, что если уж перевозчики поднимают стоимость билета, то неплохо было бы хотя бы обновить транспорт. Однако, по данным «БР», новые автобусы на дорогах Бийска пока не появятся.

Далеко за 30 рублей: проезд в автобусах Бийска подорожает после нового года

14:31, 15.11.2021 7694 При этом в предыдущие годы к проведению конкурса перевозчиков в город приходило 20-22 процента нового транспорта. К нынешнему конкурсу никто из местных автопредпринимателей новые машины не закупал. Говорят, слишком дорого.

Зато перевозчики обещают подлатать тот транспорт, который есть. В частности, обещают сделать так, что на улицах Бийска стало меньше автобусов, которые ездят «как будто на угле». Это те самые машины, которые в народе нередко зовут «кочегарками» — дымящие, за которыми тянутся клубы черных выхлопов.

С 1 октября автобусы стали проходить техосмотр. Один из этапов проверки — экологические показатели дымности. Если они превышены, техосмотр пройден не будет, а за выход без диагностической карты перевозчиков ждут штрафы — от 50 тыс. руб. Так что транспорта, в дыму которого скрываются идущие за ним машины, должно стать меньше.

Бийские перевозчики просят направить их средства на тоннель и переезд

12:08, 16.11.2021 3173

Бийский рабочий