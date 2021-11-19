Бийск: В Бийске продают картошку по цене 350 рублей за килограмм

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Бийчанам предлагают купить картофель непривычного фиолетового цвета

Необычную картошку продают в Бийске. Она — фиолетового цвета, который сохраняется при термической обработке. Как поясняет продавец, дело в содержании натурального пигмента.

Из-за него картофель будет интересен, например, детям. Автор объявления уверяет, что пюре из такого картофеля непременно вызовет аппетит и интерес.

Пюре из обычного картофеля и из фиолетового Фото: avito.ru

Другие преимущества картофеля продавец описал коротко: вкуснейший, полезнейший, не болеет.

При этом в объявлении о продаже подчеркнуто, что предложение ограничено. У продавца осталось всего 4 килограмма.

За необычную картошку просят 350 руб. за кило.

В среднем картофель в Бийске стоит 50-70 руб. за кило в зависимости от сорта, есть и «эконом-вариант» — за 35 руб. То есть необычная картошка в десять раз дороже самой обычной.

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18:32, 03.10.2021 10773

Бийский рабочий