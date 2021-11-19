ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске возобновится движение по понтонному мосту

Горняк22
14 часов Ago

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Больше двух недель понтонный мост Бийска был в разведенном состоянии

Бийский понтонник разобрали на период ледостава еще 2 ноября.

Сейчас мост вновь смонтировали. Однако движение по нему открывается не сразу. Сначала понтонник проходит приемку на безопасность у сотрудников ГИБДД. Она намечена на сегодня, 18 ноября, на 13 часов.

Как пояснили в бийском речпорту, которому и принадлежит понтонник, движение по мосту начнется сразу после этого.

Бийский рабочий

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