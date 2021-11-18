ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске судебные приставы помогли мужчине взыскать сумму морального ущерба

Горняк22
20 часов Ago

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Приобское отделение судебных приставов взыскало с должника компенсацию за моральный вред в размере 180 тысяч рублей

Судебные приставы Приобского отделения судебных приставов Бийска и Зонального района УФССП России по Алтайскому краю взыскали 180 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред сторожу одной из организаций города, которому один из местных жителей нанес многочисленные гематомы.   

54-летний бийчанин, управляя автомобилем, совершил парковку на бордюре у одной из организаций. Сторож, находясь на службе, обратилось к автовладельцу с просьбой не нарушать правила и убрать автомобиль с бордюра, но получил грубый отказ. Между мужчинами возник словесный конфликт, после чего сторожу были нанесены многочисленные побои.

Тогда пострадавший обратился в суд, который обязал ему выплатить 180 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

После возбуждения исполнительного производства, должник требования исполнительного документа в добровольный срок не исполнил, в связи с чем судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 12,6 тыс. рублей.

— Должник требования исполнительного документа в добровольный срок также не исполнил. Тогда приставы вручили гражданину постановление об ограничении на пользование транспортным средством, что стало для него неприятным сюрпризом. Не желая расставаться с автомобилем, должник в кратчайшие сроки оплатил задолженности в полном объеме, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Алтайскому краю.

В Бийске судебные приставы помогли мужчине взыскать сумму морального ущерба1

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09:58, 29.10.2021 1773

 

Бийский рабочий

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