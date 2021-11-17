Бийск: В Бийске изменят схему движения автобусов из Сорокино

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В схему движения автобусов по маршруту №50 «Сорокино-Центр» внесут изменения.

Изменения ждут бийский маршрут №50.

С 20 декабря он начнет ходить через Зеленый Клин. Как поясняют в транспортной комиссии, это решение было принято после неоднократных просьб от жителей поселка Сорокино, откуда идет транспорт по этому маршруту.

Сегодня, когда маршрут пролегает по Трофимова, значительная часть пассажиров выходит на остановке «Димакс» и пешком спускается на Зеленый Клин, где либо учатся, либо работают.

При новой схеме маршрута нужды в этом не возникнет. Автобусы с улицы Васильева пойдут вниз, на Советскую.

В декабре в Бийске автобусы вернутся на маршрут №55, но сам маршрут изменится

12:53, 12.11.2021 3747

Бийский рабочий