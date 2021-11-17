Бийск: В ближайшие три дня в Алтайском крае ожидаются снег, метель и сильный ветер

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По оценкам синоптиков, к выходным в регионе может похолодать до -22…-25 градусов в ночное время суток

17 ноября

В ночные и утренние часы ожидается от -7 до -12 градусов мороза, местами – до -18 градусов. Днем в среду в Алтайском крае температура от 0 до -5, по северу до -10. В отдельных районах небольшой, по югу местами умеренный снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Бийске в утренние часы метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Уровень загрязнения ожидается низкий.

18 ноября

В ночь на четверг прогнозируется от -6 до -11 градусов, в дневные часы от -4 до -9, в предгорьях до +1. На большей части территории снег, местами сильный снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

19 ноября

В ночь на пятницу в регионе похолодает до -15…-20 градусов мороза, днем тоже станет довольно холодно – ожидается от -11 до -16 градусов. В отдельных районах небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Гидрометцентр: зимой россиян ожидают частые оттепели

12:11, 14.11.2021 847

Бийский рабочий