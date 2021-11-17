Бийск: В Бийске состоялся турнир по греко-римской борьбе «Кубок Единства»

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В минувшие выходные в Бийске состоялся традиционный турнир «Кубок Единства»

Он стал юбилейным и собрал рекордное количество участников. Хотя желающих побороться за награды престижных соревнований было еще больше, но из-за ограничений принять всех борцов не получилось.

В спортивном зале смогли собраться только участники турнира и их тренеры. Изначально вообще было не понятно, разрешат или нет провести в Бийске турнир такого масштаба. Но после переговоров, в том числе и с региональным министерством спорта, «добро» было получено.

География участников 10-го межрегионального турнира по греко-римской борьбе в этом году стала еще шире. В Бийск побороться за победу приехали спортсмены более чем из десяти регионов страны. Больше 350 борцов на протяжении двух дней оспаривали пальму первенства. Хотя, конкуренция на этих стартах могла быть и еще более серьезней, но пандемия внесла свои коррективы.

В Бийске турнир по греко-римской борьбе посетил Александр Карелин

16:42, 14.11.2021 933

Бийский рабочий