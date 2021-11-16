ГОРНЯК22 16.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске из-за схода спецпоезда с рельсов остановлено движение трамваев

Горняк22
1 час Ago

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Об этом рассказали в пресс-центре администрации города

Сообщается, что инцидент произошел 16 ноября в 5.50:

— Из-за схода трамвая (спецпоезд) на кольце Гилёва, движение трамваев от кольца Маяковского до Лесозавода и в Заречье прекращено. Идут работы по восстановлению движения, — говорится в сообщении администрации.

Временно остановлены практически все основные городские маршруты трамваев. Вероятно, спецпоезд очищал рельсы от снега, который выпал за ночь. 

UPD. В 7.23 движение трамваев в Бийске было восстановлено, сообщает пресс-центр.  В Бийске из-за схода спецпоезда с рельсов остановлено движение трамваев1

За «Трамвайным управлением» Бийска насчитали имущества почти на 40 млн рублей

10:45, 15.11.2021 1581

 

Бийский рабочий

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