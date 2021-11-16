Бийск: В Бийске появятся баннеры с падающим самолетом

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Баннеры против экстремизма появятся в Бийске

Город планирует заказать социальные баннеры, которые, судя по размерам, разместят на улицах Бийска.

Два баннера, форматом 3 на 6 метров будут напечатаны за счет средств бюджета города. Макет для них выбран «антитеррористический». Его часто можно увидеть в сети к материалам, направленным против экстремизма и терроризма.

«Нет ненависти и вражде», — гласит слоган на нем, а фоном выступают падающий самолет, взрывы, сгоревшие здания и сошедший с пути поезд.

Макет баннера. Фото: Из муниципального контракта администрации Бийска

Контракт с предприятием изготовителем будет действовать до 31 января, поэтому не исключено, что баннеры могут появиться на улицах этой зимой.

Отметим, в городе действует муниципальная программа профилактики экстремизма и минимизации его последствий. В ее рамках была прописана печать баннеров, однако он назывался «Экстремизм — угроза миру».

Бийский рабочий