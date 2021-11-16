ГОРНЯК22 16.11.2021
Алтайский край

Бийск: В бийском торговом центре откроют дополнительный пункт вакцинации от COVID

Горняк22
1 час Ago

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Поставить прививку бийчане смогут в торговом центре «Приобье»

Еще одни дополнительный пункт вакцинации появится в Бийске. Поставить прививку  против коронавирусной инфекции бийчане теперь смогут и в торговом центре «Приобье».

Новый мобильный пункт начнет работать с 17 ноября и будет относиться к городской больнице № 4, сообщили в пресс-службе городской администрации.При обращении необходимо иметь при себе: документ удостоверяющий личность, СНИЛС, полис ОМС.

График работы:

  • среда — воскресенье, с 9-00 до 16-00.
  • ⁣Обеденный перерыв: с 12-30 до 13-00.
  • I компонент: с 9-00 до 12-30, ⁣II компонент: с 13-00 до 16-00.

Напомним, с 9 ноября дополнительный пункт для вакцинации от коронавируса работает в районе Зеленого клина – в магазине «Олимпиец».

В бийском торговом центре откроют дополнительный пункт вакцинации от COVID1

В новом пункте вакцинации в Бийске можно привиться «ЭпиВакКороной»

12:52, 10.11.2021 2124

Бийский рабочий

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