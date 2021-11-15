ГОРНЯК22 15.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске устанавливают «одноглазые» светофоры

Горняк22
11 часов Ago

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Такие светофоры имеют только один желтый сигнал

Восемь «одноглазых» светофоров появятся на дорогах Бийска в этом году. Такие, новые для нашего города, конструкции призваны привлечь внимание водителей к пешеходным переходам.

Светофор Т7 мигает только желтым светом. Задача такого светофора предупреждать водителя, что впереди зебра, и необходимо снизить скорость.

В Бийске уже определились с местами, где такие конструкции появятся в ближайшее время. Их установит барнаульский подрядчик у школ города, где детям приходится переходить дороги с интенсивным движением. Первый «одноглазый» светофор уже смонтирован у Гимназии №11 в центре, еще один установлен на улице Васильева возле школы №5.

Как сообщил глава города Александр Студеникин, в следующем году эта работа будет продолжена и на дорогах города появится еще десяток таких устройств.

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Публикация от Александр Студеникин (@studenikin_biysk)

В Бийске устанавливают «одноглазые» светофоры1

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14:53, 14.11.2021 1480

Бийский рабочий

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