ГОРНЯК22 15.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске турнир по греко-римской борьбе посетил Александр Карелин

Горняк22
11 часов Ago

0

На базе СК «Заря» состоялось открытие X Межрегионального турнира по греко-римской борьбе «Кубок единства»

В этом году участие в турнире принимают 350 спортсменов  из различных регионов России. При этом из-за ковид-ограничений турнир проходит без зрителей.

В торжественном открытии приняло участие множество известных среди спортивной общественности людей — настоящих спортивных легенд, депутатов Думы города и АКЗС, администрации города, общественных организаций, рассказали в Управлении культуры,спорта и молодежной политики Бийска. На открытии турнира в Бийск приехал трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

Основными организаторами и инициаторами турнира являются федерация греко-римской борьбы Бийска и коллектив спортивной школы №1.

В Бийске турнир по греко-римской борьбе посетил Александр Карелин1

В Белокурихе пройдет этап Кубка России по горнолыжному спорту

12:46, 14.11.2021 450

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится проверка по факту падения из окна малолетнего ребенка в городе Бийске — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится проверка по факту падения из окна малолетнего ребенка в городе Бийске — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Днем 11 ноября 2021 года из окна 5 этажа в городе Бийске выпал малолетний мальчик. К счастью, ребенок остался жив,...
Горняк22: Алтайские следователи напомнили об уголовных статьях за «липовые» сертификаты

Горняк22: Алтайские следователи напомнили об уголовных статьях за «липовые» сертификаты

Горняк22
10 часов Ago
Сертификаты и значки о вакцинации Фото: zdravalt.ru Следователи отмечают, что мошенники пользуются моментами замешательства людей, столкнувшихся с вопросом вакцинации, и...

Читать по теме:

ВТОПЕ: