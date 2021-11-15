Бийск: В Бийске турнир по греко-римской борьбе посетил Александр Карелин
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На базе СК «Заря» состоялось открытие X Межрегионального турнира по греко-римской борьбе «Кубок единства»
В этом году участие в турнире принимают 350 спортсменов из различных регионов России. При этом из-за ковид-ограничений турнир проходит без зрителей.
В торжественном открытии приняло участие множество известных среди спортивной общественности людей — настоящих спортивных легенд, депутатов Думы города и АКЗС, администрации города, общественных организаций, рассказали в Управлении культуры,спорта и молодежной политики Бийска. На открытии турнира в Бийск приехал трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.
Основными организаторами и инициаторами турнира являются федерация греко-римской борьбы Бийска и коллектив спортивной школы №1.
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12:46, 14.11.2021 450