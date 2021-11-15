Бийск: В Бийске любитель дрифта снес забор в парке Вали Максимовой
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Любители дрифта рады свежему снегу, выпавшему в Бийске
Один из них, водитель иномарки Toyota Cresta, не справился с заносом в районе Вокзала. Машина неудачно вошла в поворот и врезалась в забор, который отгораживал пешеходную зону у парка Вали Максимовой и проезжую часть.
— Первый дрифт вышел боком, — иронично подметили в сообществе @drom_22_biysk.
Бийчане в комментариях возмутились тому, что горожане не ценят благоустройства города и лишь ломают то, что для них делают. Однако вряд ли можно утверждать, что водитель сломал забор намеренно.
Ранее «БР» сообщал, что бийские дрифтеры облюбовали недостроенный парк за «Ривьерой».
Не стритрейсеры, а дрифтуны: в Бийске идёт борьба с гонщиками на парковках
15:07, 09.11.2021 2368