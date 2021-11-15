Бийск: В Белокурихе пройдет этап Кубка России по горнолыжному спорту

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Соревнования пройдут в городе-курорте с 6 по 8 февраля 2022 года

Белокуриха примет этап Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом». Соревнования пройдут в городе-курорте с 6 по 8 февраля 2022 года на склоне горнолыжного комплекса «Благодать».

Сейчас город уже готовится к организации и проведению соревнований. На днях Белокуриху посетил министра спорта региона Алексей Перфильев, сообщает «Алтайский спорт».

Отмечается, что Белокуриха не в первый раз принимает всероссийские старты горнолыжников. В прошлом году здесь обустроили одну из лучших слаломных трасс в России. При подготовке склона используется технология инжекции — до этого он применялся в России только на Олимпиаде в Сочи и на Универсиаде в Красноярске.

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08:39, 13.11.2021 1896

Бийский рабочий