Бийск: В Бийском лицее рассказали о кампании по подготовке к итоговому сочинению

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Всего в этом году из лицея Бийска выпускается 130 одиннадцатиклассников

В Алтайском крае идет прием заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении). Для выпускников текущего года получение результата «зачет» на итоговом сочинении является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации, рассказали в пресс-службе краевого министерства образования.

В 2021/22 учебном году учебном году в школах Алтайского края обучается более 10,5 тыс. одиннадцатиклассников. Итоговое сочинение старшеклассники напишут 1 декабря, прием заявлений на участие в нем завершается 16 ноября.

Итоговое сочинение направлено на выявление общих речевых компетенций обучающегося, его речевой культуры, оценку умения выпускника рассуждать, аргументировать свою позицию. При этом обучающийся должен продемонстрировать умение построения аргументации с обязательным привлечением примеров из литературного материала. Педагоги вместе со школьниками обсуждают тематические направления итогового сочинения.

— В Бийском лицее завершается заявочная кампания по участию обучающихся 11 классов в итоговом сочинении. Все 130 выпускников 11 классов заявлены на участие в первом испытании нынешнего учебного года и получении допуска к государственной итоговой аттестации. Консультации, инструктажи, беседы с педагогами, родителями – это неполный перечень нынешних мероприятий. Все выпускники осознанно понимают, что итоговое сочинение – это допуск к ЕГЭ. Поэтому считают важным успешность сдачи экзамена, чтобы получить право участия в ЕГЭ, – рассказала Нина Полежаева, директор лицея-интерната.

Учащийся лицея Бийска Вячеслав Гаврилин считает, что необходима объемная и тщательная предварительная работа по подбору аргументов из литературных произведений, чтобы успешно справиться с работой.

Многие выпускники сейчас работают на онлайн-площадках, обмениваются своими наработками по направлениям, дают комментарии и суждения к вариантам своих текстов, стараются оценить работы в соответствии с критериями.

— Надеемся, что все выпускники получат «зачет» с первой попытки и успешно справятся с предложенными темами. А 1 декабря совершат свой первый литературный полет. Удачно совершат взлет и посадку. Надеемся, что полет пройдет спокойно, без воздушных ям. А помогут им в этом бортпроводники – учителя! – подытожили в Бийском лицее-интернате Алтайского края.

Бийский лицеист стал победителем Международной олимпиады по физике

18:46, 12.11.2021 869

Бийский рабочий