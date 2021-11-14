ГОРНЯК22 14.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске женщина нашла кошелек с деньгами и вернула его владелице

Горняк22
4 часа Ago

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Потерявшей кошелек, в котором было 74 000 рублей, тоже оказалась женщина, у4же успевшая написать заявление о краже

В дежурную часть отдела полиции «Восточный» обратилась 49-летняя жительница Бийска. По словам потерпевшей, она утеряла кошелек, в котором находились банковская карта и наличность в сумме 74 000 рублей. Параллельно женщина разместила объявление о случившемся в социальных сетях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России «Бийское».

В скором времени бийчанке позвонила девушка с радостной новостью, что пропавший аксессуар со всем содержимым найден. После того, как вещь вернулась к хозяйке, она позвонила в полицию и сообщила, что претензий ни к кому не имеет и забрала заявление.

— Полицейские выражают благодарность людям с такой активной гражданской позицией. Только сообща мы сможем свести преступность к нулю, — подчеркнули в бийской полиции.

В Бийске женщина нашла кошелек с деньгами и вернула его владелице1

Житель Бийска нашел на заправке банковскую карту и отправился за покупками

15:47, 19.09.2021 1023

 

Бийский рабочий

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